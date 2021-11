Neuer Ubisoft-Shooter lässt eure Freunde gratis zocken

Rainbow Six: Extraction lässt euch mit Freunden 2 Wochen gratis zocken (Bildquelle: AaronAmat, Getty Images)

Ubisofts neuer Koop-Shooter hat einen offiziellen Release-Termin erhalten – das Spiel wird im Januar mit einem praktischen Feature auf den Markt kommen, mit dem ihr eure Freunde für eine gewisse Zeit gratis zum Zocken einladen könnt.

Mit Rainbow Six: Extraction wird Ubisoft voraussichtlich am 20. Januar endlich seinen neuen Taktik-Shooter releasen – ursprünglich war das Spiel, in dem ihr es mit einer Alien-Invasion aufnehmen müsst, bereits für Anfang 2020 angekündigt worden. Zum neuen Release-Termin könnt ihr euch mit euren Freunden in die Alien-Action stürzen und dabei gemeinsam vom Buddy Pass profitieren.

Rainbow Six: Extraction – Freunde zocken 2 Wochen lang gratis

Vorbesteller der Standard- und Deluxe-Edition von Rainbow Six: Extraction erhalten zusätzlich zum Spiel (und den Bonus-Inhalten der Deluxe-Version) den Buddy Pass (Freundepass) in zweifacher Ausführung. Damit könnt ihr zwei Freunde in das Spiel einladen, ohne dass diese ebenfalls die Vollversion besitzen müssen.

Der Buddy Pass ermöglicht es euren Freunden (oder euch selbst, je nach Vereinbarung) Rainbow Six: Extraction 14 Tage lang kostenlos auszuprobieren. In dieser Zeit können die Spieler ohne Vollversion auf alle zum Release verfügbaren Inhalte zugreifen und sich somit einen kompletten Überblick vom Spiel verschaffen. Nach Ablauf der Zeit wird der Fortschritt gespeichert. Falls ihr danach also in der Vollversion weiterspielen wollt, habt ihr alle eure Trophäen und Erfolge mit eurem Spieler-Account verknüpft. (Quelle: Ubisoft)

Ubisoft-Shooter nach langer Verzögerung endlich mit Release

Nachdem Rainbow Six: Extraction auf der E3 2019 angekündigt worden war, wurde der Alien-Shooter verschoben und erscheint nun im Januar 2022 mit knapp zwei Jahren Verspätung. Es bleibt noch abzuwarten, ob die Verzögerung der Entwicklung des Spiels geholfen hat oder nicht.

Ihr könnt euch das Spiel in jedem Fall jetzt in der Standard- oder Deluxe-Edition vorbestellen – oder abwarten und euch von euren Freunden zur zweiwöchigen Test-Phase einladen lassen.

