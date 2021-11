Verfluchtes Golf-Game: PCs kapitulieren vor altem PS2-Spiel

Real World Golf sorgt für Ärger. (Bild: Getty Images - antpkr / dickcraft)

Mit dem PS2-Emulator von PCSX2 könnt ihr offenbar jedes PS2-Spiel starten – außer Real World Golf. Was hat es mit diesem verfluchten Golf-Game auf sich?

Emulatoren lassen euch eure alten Lieblingsspiele auf einer neuen Hardware spielen. Das Team von PCSX2 hat es sich zur Aufgabe gemacht, PS2-Spiele auf aktuellen Rechnern spielbar zu machen.

Ein altes Game will aber nicht mitspielen. Wie PCSX2 auf Twitter verkündet, erreicht das Team bei allen geprüften Spielen zumindest den Titelbildschirm, mit Ausnahme von Real World Golf. Der Grund sei: Das Golf-Game „erfordert spezielle Controller-Emulation“.

Schrödingers Golf-Game

Es bedeutet aber nicht, dass Real World Golf auf PCs gar nicht reagiert. Auf der offiziellen Seite von PCSX2 befindet sich das Spiel als einziges in der Intro-Phase.

Konkret heißt es: „Das Spiel zeigt 2D-Logos oder ein Video an, aber erreicht nicht das Hauptmenü. Das kann ein Bildschirm sein oder 20, aber es zeigt nicht viel an.“ Somit funktioniert es, aber auch gleichzeitig nicht. (Quelle: PCSX2)

Knapp 98 Prozent der getesteten PS2-Spiele funktionieren hingegen gut genug, sodass sie spielbar sind. Nur ein kleiner Teil der Games befindet sich noch nicht auf dieser Stufe.

Was ist Real World Golf?

Real World Golf erschien 2005 für die PlayStation 2 und PC, später auch für die Xbox, und benötigte den Gametrak-Controller. Gametrak kann – wie der Name vermuten lässt – Bewegungen erfassen, um im Fall von Real World Golf realistisches Golfspielen in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. In der Box zum Spiel war jede Menge technisches Equipment und ein kleiner Golfschläger enthalten.

Real World Golf war also eine unausgereifte Version von Wii Sports Golf. Der Gametrak-Controller ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Emulator von PCSX2 beim Golf-Game herumzickt.

Warum PS2-Emulatoren wichtiger werden

Das Projekt von PCSX2 begann vor 20 Jahren und ist seitdem erstaunlich gewachsen. Heute sind fast 2.700 PS2-Games mit dem Emulator spielbar.

PS2-Emulatoren werden zunehmend wichtiger, weil die beliebte Konsole seit 2012 nicht mehr hergestellt wird. Mit über 150 Millionen verkauften Einheiten gilt die PlayStation 2 als die meistverkaufte Spielekonsole weltweit.