Fan-Remake von Skyrim-Vorgänger zeigt atemberaubendes Gameplay

Pünktlich zum 10. Geburtstag von The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es Neuigkeiten zu dem gewaltigen Fan-Projekt Skyblivion. In einem neuen Video zeigen die Hobby-Entwickler, wie gut die Welt aus The Elder Scrolls 4: Oblivion inzwischen aussieht.

Skyblivion: So gut sah der Skyrim-Vorgänger noch nie aus

Während sich Himmelsrand aus The Elder Scrolls 5: Skyrim durch schneebedeckte Berggipfel und kalte Tundrawälder auszeichnet, ist Cyrodiil ein buntes Paradies im Herzen Tamriels. Das ambitionierte Modding-Projekt Skyblivion will der Welt aus The Elder Scrolls 4: Oblivion jetzt einen neuen Anstrich verpassen. In einem neuen Video zeigen sie jede Menge neues Gameplay aus dem Fan-Remake.

Das Video startet genau dort, wo ihr vor 15 Jahren euer Abenteuer begonnen habt: Am Fuß der riesigen Kaiserstadt vor einem Abwasserohr. Vor euch erstrecken sich die grünen Wälder Cyrodiils und eine erste Ayleiden-Ruine, die es zu erkunden gilt. In Skyblivion hat sich jedoch vor allem optisch einiges getan. Das Spiel läuft jetzt schließlich in der Engine von Skyrim, aber kann trotzdem die wärmere Atmosphäre aus Oblivion bewahren.

Skyblivion wird noch besser als Oblivion

Auch abseits der Grafik wurde Oblivion von den Fans an vielen Ecken verbessert. In dem neusten Video sprechen sie unter anderem davon, dass die vielen verlassenen Festungen in Cyrodiil jetzt deutlich größer und detaillierter ausfallen. Weiterhin sollen die Gebiete sich stärker voneinander unterscheiden.

Auch wenn die Entwickler in den letzten Jahren bereits große Fortschritte gemacht haben, gibt es auch noch viel Arbeit zu erledigen. Inzwischen sind jedoch fast alle Rüstungen fertig modelliert worden und der größte Teil der Außenwelt befindet sich in der finalen Phase der Entwicklung. Für mehr Informationen zu Skyblivion könnt ihr die offizielle Website des Projekts besuchen. Falls ihr Programmier-Erfahrung habt, könnt ihr die Fans sogar dabei unterstützen, dem Rollenspielklassiker zu neuem Glanz zu verhelfen.

