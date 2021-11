9 Next-Gen-Highlights: Die besten Features der Xbox und PS5

PS5 & Xbox Series X: Die 9 besten Features der Next-Gen-Konsolen. (Bild: GIGA)

Die PS5 und die Xbox Series X|S feiern diese Woche ihr einjähriges Jubiläum. Aber welche Innovationen der neuen Konsolen haben sich bisher wirklich gelohnt? In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die 9 besten Next-Gen-Features.

Mit der PS5 und der Xbox Series X|S haben Sony und Microsoft die insgesamt neunte Konsolengeneration begründet. Auch wenn die Anzahl der echten Next-Gen-Spiele im ersten Jahr noch deutlich zu wünschen übrig gelassen hat, verfügen die neuesten Hardware-Modelle über diverse Innovationen, die das Gaming merklich besser machen. Die besten neun Features haben wir euch weiter unten in der Bilderstrecke zusammengefasst.

PS5 & Xbox Series X|S: Die besten Next-Gen-Features

Nach sieben Jahren mit der PS4 und Xbox One haben Microsoft und Sony mit der PS5 und Xbox Series X|S einige Neuerungen umgesetzt und Konsolen-Gaming von Grund auf überholt. Nicht nur optisch unterscheiden sich die Konsolen stark von ihren Vorgängern, auch im Innern wurden Quantensprünge vollzogen. Gaming ist auf den neuen Konsolen schneller, flüssiger, schärfer und nicht zuletzt bequemer als je zuvor.

Im Vergleich mit den Last-Gen-Modellen können beide Konsolen punkten und in mancher Hinsicht wie zum Beispiel den schnellen SSDs, der 4K-Auflösung und höheren Framerates haben Sony und Microsoft an exakt den gleichen Stellschrauben gedreht. Andererseits gibt es zwischen der PS5 und Xbox Series X|S einige bemerkenswerte Unterschiede und manche exzellente Next-Gen-Features sind exklusiv auf nur einer der beiden Konsolen vertreten.

In unserer Bilderstrecke listen wir euch die bisher neun besten Next-Gen-Features auf – und verraten euch, ob ihr sie eher auf der Xbox oder der PS5 finden könnt:

