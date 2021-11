9 Resident-Evil-Geheimnisse, die nur echte Hardcore-Fans kennen

Kennt ihr die bestgehüteten Geheimnisse von Resident Evil? Bild: Capcom, Getty Images/Deagreez.

Schon bald geht das Resident-Evil-Fieber mit der Neuverfilmung Welcome to Raccoon City wieder los. Die legendäre Spielereihe von Capcom bietet genug Stoff dafür und enthält obendrein etliche Mysterien und Rätsel. Einige davon sind so gut gehütet, dass nur richtige Hardcore-Fans von ihnen wissen. Wir haben euch in folgender Bilderstrecke die 9 besten Geheimnisse des Universums zusammengetragen.

Resident-Evil-Geheimnisse: Trauriger Weltrekord, geheimes Kraut und Co.

Resident Evil Village ist der aktuelle Ableger der legendären Horrorspielreihe und auch in den Kinos wird das Universum bald mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City wiederbelebt. Abseits der Zombie-Kämpfe und Rätsel-Lösungen gibt es auch sehr viele Geheimnisse innerhalb der Reihe, von denen noch nicht alle entdeckt oder gelöst worden sind. Die neun interessantesten haben wir heute für euch mitgebracht und in der unteren Bilderstrecke versammelt. Achtung: Manche sind wirklich verstörend!

Ein trauriger Weltrekord, ein geheimes Kraut und viele weitere Geheimnisse: Das sind die interessantesten Mysterien der letzten "Resident Evil"-Teile und dabei hat der neuste Teil Resident Evil Village sicher noch mehr parat. Wir dürfen also gespannt sein, was die Spieler vielleicht noch alles an Tageslicht bringen werden.