Spieler der alten Pokémon-Spiele dürfen sich im neuen Teil über exklusive Boni freuen. (Bild: Nintendo / Getty Images – photosynthesis)

Ende Januar erscheint mit Pokémon-Legenden: Arceus ein neues Kapitel der bekannten Spielreihe. Wer die Vorgängerspiele gezockt hat, darf sich über einige exklusive Geschenke freuen – darunter auch das mysteriöse Pokémon Shaymin.

Shaymin kostenlos abstauben: So sichert ihr euch das Pokémon

Pokémon-Legenden: Arceus erscheint zwar erst in einigen Monaten, auf der offiziellen Webseite des neuen Pokémon-Spiels wurden jedoch schon jetzt die ersten Bonus-Aktionen enthüllt, über die sich Fans der Reihe freuen können.

Vor allem Spieler der direkten Vorgängergeneration Pokémon Schwert & Schild bekommen ein besonderes Geschenk geboten. Wer eines der beiden Spiele auf der Switch hat, erhält im kommenden Ableger das mysteriöse Pokémon Shaymin in der Landform komplett kostenlos.

Dieses knuffe Pokémon können Spieler von Schwert & Schild kostenlos im Nachfolger abstauben. (Bild: The Pokémon Company)

Wenn Pokémon-Legenden: Arceus erkennt, das ein entsprechender Spielstand auf eurer Switch-Konsole vorliegt, könnt ihr im Spiel in Jubeldorf an einer Forschungsmission teilnehmen, die euch die Möglichkeit bietet, das knuffige Pokémon zu fangen. Diese Option steht euch jedoch erst zur Verfügung, wenn ihr das Spiel erfolgreich abgeschlossen und euch die Credits angesehen habt.

Doch Spieler von Schwert & Schild dürfen sich zusätzlich noch über ein weiteres kostenloses Item in Legenden: Arceus freuen: ein spezielles Kimono-Set, das ihr eurem Spielcharakter anziehen könnt. Nachdem ihr euch der Galaktik-Expedition angeschlossen habt (das könnt nach etwa einer Spielstunde tun), findet ihr das Outfit bei der Schneiderin.

Das exklusive Kimono-Set. (Bild: Nintendo)

Eine offene Spielwelt, ein neues Kampfsystem und noch viel mehr gibt es im offiziellen Trailer von Pokémon-Legenden: Arceus zu sehen:

Pokémon-Legenden: Arceus

Zusätzliche Pokémon-Boni für Let's-Go-Spieler

Auch Spieler von Let's Go, Evoli und Let's Go, Pikachu können kostenlose Items in Pokémon-Legenden: Arceus abstauben. Wenn ihr eines der beiden Spiele auf der Switch gespielt habt, könnt ihr euch beim Ausstatter im Jubeldorf über eine exklusive Evoli- und Pikachu-Maske freuen, die ihr ebenfalls eurem Pokémon-Trainer aufsetzen könnt. Der Besitz eines der beiden Spiele qualifiziert euch für beide Geschenke.

Die beiden Masken, die Spieler der Let's-Go-Spiele sich sichern können. (Bild: Nintendo)

Auch bei diesen Goodies solltet ihr vorher sicherstellen, dass ihr euch der Galaktik-Expedition angeschlossen habt. Nur dann könnt ihr sie euch bei der Schneiderin abholen (Quelle: Nintendo).

Pokémon-Legenden Arceus erscheint voraussichtlich am 28. Januar 2022 exklusiv für die Nintendo Switch.