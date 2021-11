Zelda: Breath of the Wild – Fan bietet 10.000 Dollar für Multiplayer-Modus

Ein Fan will zusammen mit seinen Frenden Zelda: Breath of the Wild zocken können.

Hyrule war noch nie so groß wie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Damit sich Link dort nicht mehr so einsam fühlen muss, will ein YouTuber und Streamer jetzt einen Multiplayer-Modus ins Spiel bringen. An einen fähigen Modder ist er bereit 10.000 Dollar zu zahlen.

Zelda: Breath of the Wild soll einen Multiplayer-Modus bekommen

Fast jedes Spiel wird besser, wenn ihr es mit Freunden zocken könnt. Der YouTuber und Streamer Point Crow hat darum jetzt einen Aufruf gestartet, um The Legend auf Zelda: Breath of the Wild im Multiplayer spielen zu können. Falls ihr nur auf die Gelegenheit gewartet habt, eure Modding-Künste zu zeigen, lässt sich mit der Bitte außerdem ordentlich Geld verdienen.

Auf Twitter schreibt Point Crow, dass er bereit ist, 10.000 Dollar für den "Breath of the Wild"-Multiplayer zu zahlen. Die Mod muss jedoch einigen Anforderungen genügen. Unter anderem müssen vier Spieler gleichzeitig spielen können, ihre Aktionen müssen sich auf die Welt der anderen auswirken und die Mod muss kostenlos für jeden verfügbar sein. Darüber hinaus muss das Projekt mindestens zwei Monate vor dem Release von Zelda: Breath of the Wild 2 beendet sein.

Super Mario: Odyssey funktioniert schon mit mehreren Marios

Eine Multiplayer-Mod für Zelda: Breath of the Wild zu programmieren dürfte eine anspruchsvolle Aufgabe werden. Sollte es gelingen, kann sich für Fans jedoch auch eine komplett neue Welt öffnen. Dass es prinzipiell möglich ist, auch reinen Singleplayer-Spielen auf der Switch einen Multiplayer-Modus zu verpassen, hat bereits Point Crows Streamer-Kollege SmallAnt bewiesen. Dank einer eigenen Mod konnte er bereits Super Mario: Odyssey zusammen mit einem weiteren Klempner spielen.

Kann The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen Multiplayer-Modus bekommen? Der Streamer Point Crow will es herausfinden und bietet einen Preis in Höhe von 10.000 Dollar an. Die riesige Welt von Hyrule zusammen mit Freunden zu bereisen hört sich auf jeden Fall nach jeder Menge Spaß an.