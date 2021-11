GTA Trilogy: Katastrophaler Launch lässt Spieler alle Hoffnungen verlieren

Die GTA-Trilogy ist aktuell eine Blamage, auf die die Spieler mit Wut und Enttäuschung reagieren. Bildquelle: Getty Images/ Ozge Emir

Eigentlich hätte GTA: The Trilogy - The Definitive Edition eine nostalgische Reise in die Vergangenheit der Grand-Theft-Auto-Reihe werden sollen. Der katastrophale Launch hat jetzt aber vor allem dafür gesorgt, dass die Spieler stinksauer auf Rockstar sind.

GTA Trilogy: Einfach alles geht schief

Der Release von Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition entwickelt sich zu einem Desaster für den Publisher Rockstar. Zuerst bemängelten Spieler die bestenfalls ausbaufähige Grafik der neuen Edition, dann berichteten sie von Bugs und Glitches. Zwischenzeitlich konnten PC-Spieler die überarbeiteten Versionen von GTA 3, GTA: San Andreas und GTA: Vice City sogar überhaupt nicht spielen.

Was ist schief gelaufen? Am 12. November, ein Tag nach dem Release, ging der Rockstar Games PC Launcher offline, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Einige Zeit später ging zwar der Launcher wieder online, aber die GTA-Trilogy war verschwunden. Rockstar stellte hier auf Twitter klar, dass die Definitive Edition weder gespielt, noch gekauft werden kann, weil versehentlich enthaltene Dateien entfernt werden müssen. Laut einem neuen Tweet ist die Trilogie jetzt allerdings wieder zurück. (Quelle: Rockstar Support auf Twitter)

Spieler zerreißen die GTA-Trilogy in der Luft

Ein Blick auf die Seite Metacritic verrät ebenfalls, dass die Spieler alles andere als zufrieden mit dem neuaufgelegten GTA-Dreiteiler sind. Während die PS5-Version gerade einmal mit 0,9 von 10 Punkten bewertet ist, kommt die PC-Version sogar nur auf katastrophale 0,5 von 10 Punkten. Der PC-Spieler Mrfrunzi nutzt Reddit, um seiner Wut über Rockstar Luft zu machen. Mehr als 11.000 User stimmen ihm zu.

Mrfrunzi schreibt, dass er 60 Dollar für die GTA-Trilogie bezahlt habe, nur damit der Launcher ihn erst komplett ausschließt und das Spiel dann einfach aus seiner Bibliothek verschwinden lässt. Dieser Umgang habe ihn dazu bewogen, nie mehr ein Rockstar-Spiel zu kaufen. In den Kommentaren schreibt User Johnysh, dass es wirklich "einmalig" sei, was Rockstar getan hat:

"Fast kein Gameplay vor dem Release, die originalen Versionen werden entfernt, Mods werden entfernt, der Preis wird mehr als verdoppelt und das alles für diesen Mist. Dann veröffentlichen sie es und lassen es einen nicht einmal spielen, weil sie "Wartungsarbeiten" an ihrem Launcher genau dann durchführen, wenn ein großer Release stattfindet. Wer macht sowas?"

Meinung von Martin Hartmann

Die GTA-Trilogy hätte ein einfacher Weg für Rockstar sein können, um die Fans der Reihe glücklich zu machen und ihnen die lange Wartezeit auf GTA 6 etwas erträglicher zu machen. Stattdessen ist diese Definitive Edition ein fauler Neuaufguss, der Spieler mit nostalgischen Gefühlen locken soll. Klar, eine 0,9 auf Metacritic entspricht vielleicht nicht der wahren Qualität des Spiels. Für Rockstar sollte es aber ein Weckruf sein, dass auch das letzte Bisschen guter Wille, den sie mit ihren Spielen gesammelt haben, inzwischen aufgebraucht ist.

Die GTA-Trilogy kommt bei den Fans überhaupt nicht gut an. Schlechte Grafik, Bugs und Glitches sorgen dafür, dass die Spieler eine vernichtende Bewertung auf Metacritic abgeben. Nach Problemen mit dem Launcher konnten PC-Spieler die neue Version sogar zeitweise überhaupt nicht spielen.