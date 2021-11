Zelda: Breath of the Wild – Fans lachen über Hyrules größten Pechvogel

Ein Gegner aus Zelda: Breath of the Wild sollte vielleicht seine Berufswahl überdenken. Bildquelle: Getty Images/ rootstocks

Auf seiner Reise durch Hyrule kämpft sich Link durch unzählige Bokblins, Moblins und andere Monster. Ein Fan teilt jetzt auf Reddit das Video eines eigentlich besonders gefährlichen Gegners, der allerdings einen wirklich schlechten Tag hat.

Zelda: Breath of the Wild – Fan macht Gegner zur Lachnummer

Ein Fan beweist, dass es sich in The Legend of Zelda: Breath of the Wild manchmal lohnen kann, einfach einen ruhigen Kopf zu behalten und nichts zu tun. Der Reddit-User GoodCatLostAccAgain teilt das Video, wie er sich mit dieser Taktik einer der zahlreichen Prüfungen in den Schreinen Hyrules stellt.

Dort erwartet ihn eine Mini-Version der spinnenartigen Wächter, der anstatt eines Todeslasers mit Schwert und Schild bewaffnet ist. Mit Links stoischer Ruhe scheint die Kampfmaschine jedoch überfordert zu sein, weswegen sie ihr eigenes Lasersperrfeuer sogleich vor die Füße des Helden schießt, ohne ihm dabei Schaden zuzufügen. Auch im Rest des Kampfes macht der Wächter eine denkbar schlechte Figur. Gut, dass Maschinen nicht vor Scham erröten können.

Der faulste Link besiegt einen Wächter

Link selbst hat sich im gesamten Kampf nicht ein einziges Mal bewegt. Nur in der Sekunde, als der Wächter zur Wirbelattacke ansetzt, hebt er vorsichtshalber seinen Schild. Gebraucht hätte er den allerdings nicht, denn der Wächter rammt sofort eine der Säulen.

In den Kommentaren wundern sich die Fans, wie den Helden wirklich jede Attacke verfehlen konnte. Der User rassocneb bewertet den Kampf mit den Worten: "Link gewinnt, indem er absolut gar nichts tut."

