Die besten Spiele des Jahres – Jetzt seid ihr gefragt

Die Qual der Wahl. (Bild: Sony Interactive Entertainment / Xbox Game Studios / Bethesda Softworks)

Die Game Awards 2021 finden am 9. Dezember statt und dieses Jahr könnt ihr in 30 verschiedenen Kategorien abstimmen. Besonders gute Chancen hat der innovative Shooter Deathloop mit ganzen neun Nominierungen, darunter Game of the Year und Best Direction.

Xbox und Bethesda könnten bei den Game Awards 2021 abräumen

Die diesjährigen Game Awards werden besonders von Xbox und Bethesda dominiert, die gemeinsam auf ganze 20 Nominierungen kommen. Der Shooter Deathloop von Arkane Studios und Bethesda kann allein mit neun Nominierungen brillieren. Witzigerweise ist Deathloop vorerst exklusiv für PlayStation 5 und PC erhältlich, zählt aber seit der Übernahme von Bethesda als ein Spiel der Xbox Game Studios.

Die französischen Entwickler der Stealth-Reihe Dishonored schufen mit Deathloop einen unkonventionellen Shooter, der schnelle Schießereien und übernatürliche Kräfte vereint. Die Besonderheit: Ihr seid in einer Zeitschleife gefangen und müsst all eure Ziele zeitnah ausschalten, um eben jene Zeitschleife zu durchbrechen.

Aber auch Psychonauts 2 von Double Fine und Xbox Game Studios wirft mit fünf Nominierungen, einschließlich für das Spiel des Jahres, hohe Wellen. Im langersehnten Nachfolger spielt ihr erneut Raz, jetzt ein Psychonaut. Ihr erlebt ein charmantes Platformer-Abenteuer mit alten sowie neuen Figuren und einem weiteren Fall, den es zu lösen gilt.

Was ist das beste Spiel des Jahres?

Neben Deathloop und Psychonaut 2 finden sich auch andere Spiele in der GOTY-Liste wieder. Eine freudige Überraschung ist der Koop-Platformer It Takes Two von Hazelight und EA, der vielleicht den Game-of-the-Year-Award abstauben könnte. Die Macher von A Way Out konnten mit It Takes Two Fans und Kritiker begeistern. Vor allem die Darstellung der Beziehung der Hauptfiguren und das abwechslungsreiche Gameplay wurden mehrfach gelobt.

Weitere Anwärter für das beste Spiel des Jahres sind Ratchet & Clank: Rift Apart von Insomniac Games und Sony, die mit einem neuen Ratchet-Spiel die Stärken der PS5 bewiesen haben, das neue Metroid-Abenteuer Metroid Dread von Mercury Steam und Nintendo und die Horror-Fortsetzung von Capcom, Resident Evil Village, die an den Stärken des Vorgängers anzuknüpfen versucht.

Das umstrittene Cyberpunk, das vor dem katastrophalen Release als GOTY-Game gesehen wurde, ist immerhin für zwei Auszeichnungen nominiert: bestes Rollenspiel und beste Musik.

Mehr Nominierungen, mehr gute Spiele

Weitere wichtige Nominierungen sind:

Best Game Direction

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Returnal (Housemarque/SIE)

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Best Narrative

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Life is Strange: True Colors (Deck Nine/SQUARE ENIX)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/SQUARE ENIX)

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Best Performance

Erika Mori als Alex Chen, Life is Strange: True Colors

Giancarlo Esposito als Anton Castillo, Far Cry 6

Jason E. Kelley als Colt Vahn, Deathloop

Maggie Robertson als Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Ozioma Akagha als Julianna Blake, Deathloop

Best Ongoing

Apex Legends (Respawn/EA)

Call of Duty: Warzone (Infinity Ward/Raven/Activision)

Final Fantasy XIV Online (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (MiHoYo)

Best Indie

12 Minutes (Luis Antonio/Annapurna Interactive)

Death’s Door (Acid Nerve/Devolver Digital)

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Inscryption (Daniel Mullins Games/Devolver Digital)

Loop Hero (Four Quarters/Devolver Digital)

Die gesamte Liste könnt ihr auf der offiziellen Seite der Game Awards sehen. Dort könnt ihr auch gleich für eure Favoriten abstimmen.

Was sind die Game Awards?

Seit 2014 finden die Game Awards von und mit Geoff Keighley statt. Jährlich werden in verschiedenen Kategorien die besten Spiele ausgezeichnet. Darüber hinaus werden während der Verleihung neue Spiele angekündigt; dieses Jahr sollen 40 bis 50 Weltpremieren auf der Show zu sehen sein. (Quelle: Epic Games)

Die diesjährigen Game Awards finden am 9. Dezember statt – aufgrund der Zeitverschiebung findet die Show bei uns in Deutschland am 10. Dezember, um 1 Uhr nachts statt.