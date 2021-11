Gratis bei Ubisoft: Das beste Splinter Cell jetzt abstauben

Sam Fisher meldet sich zum Einsatz. (Bild: Ubisoft / Getty Images - AaronAmat)

Im Ubisoft Store könnt ihr für kurze Zeit eines der besten Splinter-Cell-Spiele für lau herunterladen. Chaos Theory ist aber nicht nur ein Meilenstein für die Serie gewesen, es ist auch ein verdammt gutes Stealth-Spiel.

Splinter Cell: Chaos Theory

Der dritte Teil der Geheimagenten-Reihe erschien 2005; eine Zeit, in der Schleichspiele noch nicht vom Aussterben bedroht waren. In Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory schlüpft ihr wie immer in die Rolle des wohl elitärsten Third-Echelon-Agenten, Sam Fisher. Eure geheime Mission führt euch einmal um den Erdball und endet damit, dass ihr einen Weltkrieg verhindern müsst. Also ein typischer Arbeitsalltag eines Agenten.

Splinter Cell: Chaos Theory überraschte nicht nur mit einigen Story-Wendungen, es hob auch die bewährte Schleichformel auf ein neues Level. Damit sicherte sich Chaos Theory einen Metascore von 92 und bekam sogar den „Must-Play“-Stempel von Metacritic verpasst. (Quelle: Metacritic) Die Gratis-Aktion im Ubisoft Store gilt bis zum 25. November, 15:00 Uhr.

Zur Gratisaktion im Ubisoft Store

Für alle Stealth-Fans ein Muss

Chaos Theory ist zwar nicht so schnell und dynamisch wie das nun schon acht Jahre alte Splinter Cell: Blacklist und bietet auch keine vergleichsweise offene Levelgestaltung, dafür perfektioniert es die Splinter-Cell-Formel. Mit einer erweiterten Akrobatik könnt ihr Gegner kopfüber betäuben oder töten, sie an Vorsprüngen herunterziehen oder einfach umgehen.

Die ikonische Nachtsichtbrille kehrt zurück und mit einer Anzeige am Bildschirmrand könnt ihr nachverfolgen, ob euch Gegner sehen können. Hinzu kommt ein Geräuschpegel, mit dem ihr überwachen könnt, wie laut ihr seid.

Vor jeder Mission könnt ihr euer Loadout anpassen und entweder den Rambo oder Spion spielen. Ein vielfältiges Arsenal ermöglicht es euch, Gegner auf unterschiedliche Weise wegzulocken oder auszuschalten. Und euer Messer hilft euch nicht nur im Kampf, sondern auch dabei, Hindernisse zu überwinden.

Leider werden die Online-Funktionen des Spiels seit August 2016 nicht mehr unterstützt. Multiplayer- und Koop-Modus sind daher nicht mehr zugänglich.

Wenn ihr jetzt wieder Lust auf gekonnte Schleicherei habt, aber mit Splinter Cell nicht warm werdet, ist vielleicht Hitman 3 das geeignete Schleichspiel für euch.