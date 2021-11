Massig Gratis-Spiele: Epic schenkt euch 3 Games auf einen Schlag

Epic Games bietet euch ab sofort 3 neue Gratis-Spiele zum Download an. (Bild: Epic Games / Getty Images – Makrushka)

Epic verschenkt zwar jede Woche neue Gratis-Games – doch dieses Mal könnt ihr besonders viele Spiele kostenlos abstauben. Gleich 3 Games können PC-Spieler sich sichern. Wir verraten euch, für wen sich die aktuelle Spieleauswahl lohnt.

Epic Games: Die aktuellen Gratis-Spiele

17:00 Uhr am Donnerstag – es ist mal wieder soweit! Epic Games verschenkt neue Spiele. Normalerweise werden im Shop der Steam-Alternative ein oder zwei Spiele gleichzeitig kostenlos verteilt, diese Woche können sich PC-Spieler jedoch gleich über drei Gratis-Games freuen.

Die folgenden Spiele könnt ihr euch ab sofort bis zum 02. Dezember 2021 um 17:00 Uhr sichern:

Guild of Dungeoneering

KID A MNESIA EXHIBITION

Never Alone (Kisima Ingitchuna)

Bei Guild of Dungeoneering handelt es sich um einen 2D-Dungeon-Crawler, der das Spielprinzip jedoch etwas auf den Kopf stellt. Anstatt den Helden zu steuern, der sich durch die zahlreichen Räume bewegt, ist es eure Aufgabe, den Dungeon rund um die Spielfigur zu errichten.

Die Räume des Dungeons könnt ihr mit allerlei Monstern, Fallen und auch Loot füllen – die entsprechenden Gegenstände fügt ihr über Spielkarten dem Dungeon hinzu, die euch zufällig zugelost werden. Am besten werft ihr einen Blick auf den Trailer, der das Spiel direkt in Aktion zeigt:

Guild of Dungeoneering kostenlos bei Epic Games abstauben

Radiohead-Fans sollten hingegen einen Blick auf KID A MNESIA EXHIBITION werfen. Das Spiel ist eine Art Hommage des gleichnamigen Albums der Band, welches Anfang des Monats erschien.

Im Spiel wandelt ihr durch eine surreale Ausstellung, die voller verrückter Kunstwerke und Ideen steckt, wie bereits ein Blick on den offiziellen Trailer verrät:

KID A MNESIA EXHIBITION kostenlos bei Epic Games abstauben

Wer hingegen lieber etwas knobeln will, schaut sich einfach das dritte Gratis-Game an: Never Alone. Im Puzzle-Plattformer schlüpft ihr in die Rolle des Iñupiat-Mädchens Nuna, die von ihrem treuen arktischen Fuchs auf ihrer Reise durch die Arktis begleitet wird und zusammen mit ihm allerlei Abenteuer erlebt.

Never Alone (Kisima Ingitchuna) kostenlos bei Epic Games abstauben

Die drei Gratis-Spiele könnt ihr euch noch bis zum 02. Dezember 2021 um 17:00 Uhr kostenlos über den Epic Game Store herunterladen. Danach wechselt das Angebot wieder.