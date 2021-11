Trailer zu knuddeligem Katzen-Spiel sorgt für Begeisterung

Der Trailer zu Little Kitty, Big City sorgt für Aufsehen im Netz. (Bild: Double Dagger Studio)

Ein neues Spiel auf Steam sorgt im Netz gerade für Trubel: Little Kitty, Big City. Der Teaser-Trailer des niedlichen Katzenspiels zeigt erste Gameplay-Sequenzen – und die Fans sind schon jetzt aus dem Häuschen.

Little Kitty, Big City – als Katze durch die Großstadt

Kein Stress, kein Zeitdruck, keine Verpflichtungen – Feelgood-Games liegen gerade so richtig im Trend, auch auf Steam. Immer wieder feiern entspannte Spiele wie Unpacking, Dorfromantik oder Townscaper echte Überraschungserfolge.

Auch Double Dagger Studio scheint an einem ähnlich entspannendem und knuffigem Spiel zu arbeiten, das auf den Namen Little Kitty, Big City hört. Darin schlüpft ihr in die Rolle einer schwarzen Katze mit leuchtend grünen Augen, die in der Großstadt ihren Weg zurück nach Hause finden muss.

So wirklich eilig habt ihr es jedoch nicht. Stattdessen könnt ihr nach Lust und Laune mit dem felligen Vierbeiner die Stadt erkunden, trefft dabei auf andere Tiere, versteckt euch in Kisten, jagt euren eigenen Schwanz oder schmeißt Blumentöpfe von Mauern herunter.

Wie sich das ganze spielt, könnt ihr dem ersten Trailer entnehmen, der bereits jetzt über 100.000 Mal auf YouTube aufgerufen wurde und bei den potenziellen Spielern für Begeisterung sorgt:

Fans sind aus dem Häuschen

Ein Blick in den Subreddit Games zeigt, dass es viele Spieler gar nicht mehr erwarten können, Little Kitty, Big City selber zu spielen:

PhaseSea1141: „Das ist das zweite Spiel, das bald erscheint, in dem man eine Katze spielt und Katzendinge tut. Ich freue mich drauf. Das sieht nach einer Menge Spaß aus.“

trpnblies7:„Ich bekomme starke Vibes von Untitled Goose Game, und ich habe da richtig Bock drauf. Es sieht bezaubernd und lustig aus.“

SamsquanchShit:„Als ich all die Hüte sah, war ich sofort begeistert. Wann kommt es heraus?“

Letztere Frage ist bislang noch ungeklärt. Denn auf der offiziellen Steam-Seite von Little Kitty, Big City steht hierzu lediglich: „Katzen haben keine Fristen.“

Im Beschreibungstext des Videos findet sich jedoch eine Passage, in der von einem Release für PC und Konsole im kommenden Jahr die Rede ist. Gut möglich also, dass Little Kitty, Big City bereits im Sommer 2022 erscheint. Wir halten euch auf dem Laufenden.