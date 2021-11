Eine Spielerin hat an einem Wettbewerb teilgenommen und sogar gewonnen, bekam das jedoch erst Monate später mit. (Bild: Rockstar Games)

Stellt euch vor, ihr nehmt an einem Wettbewerb teil, gewinnt ihn sogar – und bemerkt es erst Monate später. Genau so ging es einer Spielerin in Red Dead Redemption 2, die ihre witzige Geschichte auf Reddit teilt.

Red Dead Online: Eben noch Fotografin, jetzt Bandenanführerin mit eigener Flagge

Red Dead Online ist ein Multiplayer für sich. Während die "GTA Online"-Spieler ihre Gangsterwelt seit vielen Jahren beherrschen und gelangweilt in ihrem Reichtum baden, müssen "Red Dead Online"-Spieler mit wenigen Inhalten auskommen und viel Leidenschaft investieren, um trotzdem Spaß mit ihrem Wild-West-Multiplayer zu haben.

Reddit-Userin Press-A ist eine leidenschaftliche Fotografin, die unwissentlich zur Bandenanführerin wurde. Letztes Jahr rief Entwickler Rockstar einen besonderen Wettbewerb im Rahmen der Naturalist-Erweiterung aus. Aus über 10.000 Foto-Einsendungen wählte Rockstar sechs Bilder aus, die anschließend mit in das Spiel aufgenommen wurden. Fünf Monate später erfuhr Reddit-Userin Press-A durch einen Zufall, dass auch sie zu den Gewinnern gehört. Mit einer eigenen Flagge!

Wer will, kann nun über den Outlaw Pass sein Camp mit der "Sunset Mare"-Flagge von Paressa verschönern. Quelle: Reddit.

„Mit dem neuen Outlaw Pass und dem Kopfgeldjäger-Zeug haben wir angefangen, wieder aufzuspringen, und dann hat meine Freundin mich gefragt, warum ich ihr nicht gesagt habe, dass ich die Herausforderung gewonnen habe. Ich fragte sie, was sie meinte und sie sagte: "Nun, das ist dein Bild auf der Flagge, die du freischalten kannst, oder?" Als ich es überprüfte, hatte ich die Flagge bereits entsperrt und nicht einmal bemerkt, dass es mein Bild war. Ich habe nie daran gedacht, tatsächlich gewinnen zu können, und jetzt ist mein Bild Teil des Spiels“, erzählt Userin Press-A alias Paressa. „Ich habe es immer gemocht, Bilder und Screenshots im Spiel zu machen. Als mein Freund mir von der Foto-Herausforderung erzählte, dachte ich, ich würde es einfach versuchen. Einige Male bin ich mit einem der anderen Mädchen losgeritten, um Fotos zu machen, und das, das auf der Flagge landete, wurde während eines dieser Foto-Treffpunkte aufgenommen.“ „(Die) Menge an Wertschätzung für den reddit-Post, den ich gemacht habe, hat mich umgehauen. Ich bin wirklich verblüfft darüber, wie nett die Community reagiert hat und wie viele Leute mein Bild wirklich mögen oder wegen des Beitrags zu "meiner Flagge" gewechselt sind. Es ist wunderbar.“

Zu wenig Inhalte in RDR Online

Auf ihrem Instagram-Account red_dead_delight können Spieler und Interessenten weitere ihrer Bilder bestaunen. Wie Paressa uns erzählt, habe sie Ehrfurcht vor der Schönheit von Red Dead Online, zu der sich nun auch ihre Flagge hinzugesellt hat. Allerdings bedaure sie, dass das Spiel in seiner derzeitigen Form zu wenig Inhalte habe, um die Spieler lange zu fesseln.

Plötzlich Bandenanführerin! Nach fünf Monaten erfuhr eine Reddit-Userin, dass sie einen Fotowettbewerb gewonnen hat und nun dutzende "Red Dead Online"-Spieler unter ihrer Flagge reiten und für ihre Camps verwenden. Geschichten, wie sie sich nur in Red Dead Online und in seiner leidenschaftlichen Community abspielen können.