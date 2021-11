Die Releases in der Kalenderwoche 47.

Der November endet etwas ruhiger als er angefangen hat, aber so ganz still wird es noch lange nicht: In dieser Woche dürft ihr zum Landwirt werden oder mit zwei berühmten Galliern ein Abenteuer erleben.

Landwirtschafts-Simulator 22 | 22. November

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Stadia

Startet die Traktoren, bereitet die Felder vor und passt auf die Tiere auf: Der Landwirtschafts-Simulator 22 steht vor der Tür. Für den neuen Serienteil haben die Schweizer Entwickler von Giants Software auch einige Neuerungen parat, die den Simulator ein Stück weit umfangreicher gestalten.

Zum einen dürft ihr euch auf drei verschiedenen Karten austoben, wovon eine euch neuerdings in die USA und die andere in das mediterrane Südfrankreich bringt. Zum anderen führt der Landwirtschafts-Simulator 22 die vier Jahreszeiten ein, überarbeitet die Tierzucht, implementiert nachvollziehbare Produktionsketten und bietet natürlich auch neue Maschinen und Geräte. Zu guter Letzt haben die Entwickler an der Technik gefeilt und die Grafik verbessert.

Der Release von Landwirtschafts-Simulator 22 findet dabei dieses Jahr auf sechs Plattformen gleichzeitig statt. Neben dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One werden auch die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S sowie Google Stadia bedient.

Death's Door | 23. November

PS4 / PS5 / Switch

In der Welt von Death's Door kümmern sich Krähen um die Arbeit als Seelensammler: Sie ernten die Toten und stempeln die Uhr. Als eines Tages jedoch eine Seele gestohlen wird, müsst ihr euch als kämpferische Krähe in ein Reich begeben, welches der Tod noch nicht besucht hat. Und hier warten jede Menge Gefahren auf euch.

Mit verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen sowie Magie kämpft ihr euch als Krähe auf der Suche nach der verlorenen Seele durch eine teils trostlose Welt. Dabei müsst ihr jedoch Vorsicht walten lassen, denn Fehler werden in Death's Door unmittelbar bestraft. Abseits der Kämpfe kommt ihr mit seltsamen Charakteren in Kontakt, die einen ganz anderen Blick auf die Welt hinter dem Tod haben.

Death's Door ist bereits im Juli für PC und die Xbox-Konsolen veröffentlicht worden. Die Entwickler von Acid Nerve und Publisher Devolver Digital schieben jetzt noch einen Release für die PlayStation-Konsolen und die Nintendo Switch nach.

Asterix & Obelix: Slap Them All! | 25. November

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Comic-Versoftung die Dritte: Nach den Schlümpfen und dem Marsupilami bekommen auch zwei ganz berühmte Gallier ein neues Spiel. In Asterix & Oblix: Slap Them All! prügeln sich die beiden Comic-Helden mit unzähligen Römern, Piraten, Räubern und Normannen.

Spielerisch erwartet euch ein klassisches Beat'em Up, welches ihr entweder alleine oder im Koop spielen könnt. Für die visuelle Umsetzung haben sich die Entwickler an der Comic-Vorlage orientiert und Charaktere, Hintergrundszenen und Animationen vollständig von Hand gezeichnet. Dadurch sollen vor allem Fans der Reihe sofort den optischen Einstieg finden.

Der Release findet dabei wie schon bei den anderen beiden Comic-Umsetzungen für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch statt. Eine Umsetzung für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S ist noch nicht angekündigt.

Len's Island | 26. November

PC

In Len's Island landet ihr, dem Namen gerecht werdend, auf einer Insel und seid dort der "Neue". Wie in Stardew Valley oder Harvest Moon müsst ihr euch nun beweisen und das auf unterschiedliche Art und Weise. So könnt ihr beispielsweise ein kleines Haus bauen, eine Farm anlegen und täglich die Ernte reinholen.

Alternativ greift ihr zu Schwert und Karte und versucht die Umgebung zu erkunden. Dort warten dunkle Höhlen mit fiesen Monstern auf euch, in denen ihr aber auch spannende Beute einsacken könnt. Zudem könnt ihr auf das eine oder andere Geheimnis stoßen.

Der Release von Len's Island findet in diesem Jahr erst einmal nur für den PC und lediglich im Early Access bei Steam statt. Die Phase soll ungefähr zwei bis drei Jahre dauern, je nach Entwicklungsfortschritt und Erfolg.

Die letzte vollständige November-Woche bietet noch einmal ein Highlight für Simulatoren-Fans: Der neue Landwirtschafts-Simulator steht vor der Tür. Wer hingegen lieber auf europäische Comic-Helden steht, kann mit Asterix und Obelix auf Römerjagd gehen.