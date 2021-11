Das vermutlich letzte Spiel für die Wii U. Bild (Ultra Dolphin Revolution / Gettyimages - Ирина Мещерякова)

Zum neunten Geburtstag der Wii U veröffentlicht Indie-Entwickler Ultra Dolphin Revolution einen neuen 2D-Platformer. Captain U könnte das letzte Game auf Nintendos gescheiterter Konsole sein.

Wii U: Noch nicht völlig verbannt

Seit ihrem Erscheinen hat sich die Nintendo Wii U schwer getan, auf dem Markt Fuß zu fassen. Ein ähnlicher Erfolg wie bei der Vorgängerkonsole Wii oder der aktuellen Hardware Nintendo Switch blieb aus. Die Wii U ist eine der unbeliebtesten Nintendo-Konsolen. So kommt sie nur auf insgesamt 13,5 Millionen Verkäufe. Zum Vergleich: Die Nintendo Switch hat sich bisher etwa 93 Millionen Mal verkauft. (Quelle: Games Wirtschaft)

Mit der erfolgreichen Veröffentlichung der Nintendo Switch sollte die Wii U eigentlich begraben und das letzte Spiel für die Konsole The Legend of Zelda: Breath of the Wild werden. Doch so kam es nicht: Für die Wii U erschienen weiterhin vereinzelt Indie-Games, wie auch das für den Dezember angepeilte Captain U von Ultra Dolphin Revolution.

Was ist Captain U?

Ultra Dolphin Revolution hält seit Jahren die Wii U am Leben und entwickelt kleine 2D-Platformer oder Adventure-Spiele im Stil von Klassikern wie The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Das neue Spiel von Ultra Dolphin Revolution heißt Captain U und macht Gebrauch vom Touchscreen, Bewegungssensor und Dual-Screen der Wii U. Ihr schlüpt in die Rolle des Captain U und müsst Nintendo-typisch eine Prinzessin retten. Die Bilder zum Spiel erinnern sehr stark an Super Mario Bros.

Ihr seid nicht nur mit einem einfallsreichen Namen gesegnet, ihr könnt auch die Kraft des PowerPads nutzen, um Plattformen zu kreieren, sie zu bewegen oder um Gegner zu erledigen.

Captain U ist voraussichtlich das letzte Wii-U-Spiel von Ultra Dolphin Revolution, erscheint im Dezember 2021 im Wii U eShop und kostet voraussichtlich 2,99 Euro.