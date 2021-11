Steam-Charts: Simulator-König reißt sich gleich zwei Plätze unter den Nagel

Ein beliebter Simulator kann sich mit seinem neuesten Ableger gleich an der Steam-Spitze platzieren. Bild: Giants Software, Valve, Getty Images/IC Production.

Kaum wenige Stunden alt, kann sich der Platzhirsch unter den Simulatoren gleich zwei begehrte Plätze der Steam-Topseller sichern. Nicht nur schnellt der Landwirtschafts-Simulator 22 mit Release sofort auf den ersten Platz der Charts, sondern nimmt gleich dahinter auch noch mit einem begehrten Bundle auf dem Treppchen Platz.

Phänomenaler Steam-Start

Fast alle Jahre wieder begrüßt die wohl beliebteste Simulation die Fans mit einem neuen Ableger. Schon seit einiger Zeit tummelt sich der Landwirtschafts-Simulator 22 unter den Topsellern der Spieleplattform Steam – war er doch auch schon bei den Vorbestellungen begehrt.

Doch mit dem Release am 22. November kann der gemütliche Simulator noch eine gewaltige Schippe drauflegen und belegt taufrisch sofort den ersten Platz der Steam-Charts (Quelle: Steam Topseller).

Doch nicht nur das Grundspiel landet auf dem begehrten Treppchen der PC-Spiele, sondern auch das Year 1 Bundle folgt auf dem Fuße und nimmt den zweiten Platz ein. Dieses umfasst Zusatzpacks, eine extra Karte und Maschinen.

Landwirtschafts-Simulator 22 schlägt ein

Vorherrschend in der deutschen Community beliebt, pflügt sich der Landwirtschafts-Spaß als Ausnahme in dem Genre auch in den internationalen Topsellern von Steam an die Spitze. Auch hier heimst er gleich Gold und Silber ein (Quelle: Weltweite Steam-Topseller).

Das Spiel setzt auf seine altbekannten Stärken, fügt mit der neuen Auskopplung aber auch frische Elemente hinzu. Jetzt können Spieler wechselnde Jahreszeiten genießen und erfahren mit neuen Maschinenkategorien und Feldfrüchten echte Abwechslung.

Auch in Sachen Freiheiten soll der LWS 22 mehr bieten, als es Fans von den Vorgängern gewohnt sind. Falls ihr euch noch kein Bild vom Spiel machen konntet, solltet ihr in den Launch-Trailer des Landwirtschafts-Simulator 22 reinschauen:

Was sagen die Rezensionen zum Spiel? Auf Steam besitzt der Simulator gerade einmal zarte 49 Rezensionen (zum Zeitpunkt unserer Berichterstattung) und pendelt sich damit bei einer ausgeglichenen Bewertung ein.

Einige kritisieren die durchschnittliche Grafik, die zum Vorgänger kaum bis gar keine Verbesserung zeigen soll und fehlende Maschinen, die im LW 19 noch vorhanden waren. Auch die Fahrphysik und der allgemeine technische Standard werden bemängelt.

Doch Fans äußern sich auch positiv über die Neuerungen und stören sich nicht einmal an der längeren Entwicklungszeit. Der Fuhrpark und die Sounds werden ebenfalls gelobt.

Da die Anzahl der Rezensionen allerdings noch sehr spärlich ausfällt, sollte für ein besseres Gesamtbild der Bewertung noch etwas abgewartet werden. Bei uns in der Redaktion wird auch gerade ausgiebig getestet, damit wir euch in Kürze auch eine ordentliche Rezension vorlegen können. Haltet die Augen offen!