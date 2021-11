Sci-Fi auf Steam: Neues Ausnahmespiel begeistert die Spieler

Fremde Welten in wunderschöner Grafik bereisen? Das bietet das Steam-Spiel Exo One. Bild: Future Friends Games, Getty Images/fizkes.

Ein neues Sci-Fi-Spiel macht zurzeit auf Steam die Runde und begeistert dabei mit einem außergewöhnlichen Konzept. Ohne große Kämpfe und Raumschlachten bereist ihr fremde Planeten und entdeckt die atemberaubend schönen Landschaften des Spiels. Was Exo One so besonders macht, zeigt ein spannender Trailer.

Worum geht es in Exo One auf Steam?

"Ein seltsames Signal, eine außerirdische Konstruktion, eine interplanetare, schwerkrafttrotzende Reise durch Raum und Zeit." Das neu auf Steam erschienene Exo One weiß, wie es sich zu präsentieren hat und dabei nur noch mehr Fragen aufwirft. Anhand des Trailers wird jedoch klar, dass es sich hierbei um ein ganz besonders Sci-Fi-Adventure handelt.

In Exo One steuert ihr eine kleine fliegende Untertasse, die wunderschöne Planeten und merkwürdige Alien-Landschaften untersucht. Hierfür braucht ihr jedoch keine Laserkanonen oder andere Waffen. Stattdessen müsst ihr die fremdartigen Umgebungen nutzen, um euer Schiff vorwärtszubewegen.

Exo One: Trailer zum Sci-Fi-Adventure

Entspannendes Weltraum-Abenteuer kommt bei Spielern gut an

Auf Steam könnt ihr jetzt außerdem eine kostenlose Demo zu Exo One ausprobieren. Die Steuerung braucht zwar etwas Übung, aber ein echter Meister kann mit der Untertasse beeindruckende Manöver absolvieren, indem ihr beispielsweise über die Klippen einer Eiswelt schlittert und damit neuen Schwung aufbaut.

Exo One hat nicht nur einige Preise für Indie-Spiele abgeräumt, sondern kommt auch bei der Steam-Community extrem gut an. Aktuell erreicht es eine "Sehr positive" Bewertung. 96 Prozent der Spieler geben dem Sci-Fi-Adventure einen Daumen nach oben.

Wenn ihr mehr Spiele sucht, in denen ihr fremde Planeten erkunden könnt, können wir euch No Man’s Sky empfehlen:

Sind diese Bilder Realität oder Videospiel?

Das Sci-Fi-Spiel Exo One setzt auf Erkundung und schnelle Weltraummanöver und verzichtet dafür auf große Luftkämpfe. Das Spiel ist neu auf Steam erschienen und kommt dort bereits extrem gut an. Ihr könnt sogar eine kostenlose Demo ausprobieren.