Adventure-Geheimtipp ist schöner als Animal Crossing und Balsam für die Seele

Grow: Song of Evertree lädt euch zum Spielen und Entspannen ein. Bild: 505 Games

Draußen wird es früh dunkel und das Wetter ist häufig einfach nur grau. Da wird es Zeit für einen hübschen Geheimtipp, der eure Gemüter aufmuntert. Grow: Song of Evertree sieht nicht nur aus wie eine hübsche „Animal Crossing“-Alternative, sondern ist auch noch Balsam für die Seele.

Grow: Song of Evertree – kümmert euch um eure Pflanzen

Der Entwickler von Yonder: The Cloud Catcher Chronicles hat ein neues wunderschönes Spiel veröffentlicht, das die entspannenden Seiten von Spielen wie Animal Crossing in sich vereint: Bauen, Anpflanzen und Geheimnisse erkunden und das alles in einer hübschen und vor allem farbenfrohen Umgebung.

In Grow: Song of the Evertree habt ihr die Möglichkeit, neue Welten aus selbst hergestellten Weltenbaumsamen wachsen zu lassen. Sammelt dafür Blumen und stellt daraus eure magischen Samen her.

Wenn ihr diese dann einpflanzt und pflegt, wachsen daraus neue Welten, die ihr erkunden könnt. Doch das ist nicht alles. Unter den Welten gibt es geheimnisvolle Höhlen, die ihr erforschen dürft. Vielleicht findet ihr sogar den einen oder anderen Gegenstand zum Einsammeln, der euch in eurer niedlich animierten Welt weiterbringt.

Im offiziellen Trailer zum Spiel könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

Grow: Song of the Evertree Launch Trailer | PS4

Weiteres zu Grow: Song of the Evertree

Die Welt Alaria hat all ihre eigenen schönen Welten verloren, die zuvor auf den Ästen des mystischen Evertrees wuchsen. Eure Aufgabe ist es nun, dem Baum Leben einzuhauchen und euch ein neues Zuhause zu suchen.

Gefällt euch eine Welt besonders, könnt ihr dort nicht nur euer eigenes Haus bauen, sondern gleich ein Dorf, um auch NPCs ein neues Zuhause zu schenken. Sprecht ihr mit ihnen, macht ihnen Geschenke oder erledigt Aufgaben für sie, könnt ihr euch sogar mit ihnen anfreunden.

Grow: Song of the Evertree erschien am 16. November 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und ist ab dem 24. Februar 2022 auch für die Nintendo Switch erhältlich.

Im Februar 2022 erscheint das Spiel für die Switch. Bei Amazon könnt ihr es bereits vorbestellen: