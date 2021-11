PS4-Meisterwerke auf dem PC: Jetzt stark reduziert bei Steam

Sahnt ehemalige PS4-Exclusives wie Horizon: Zero Dawn zum Superpreis auf Steam ab. Bild: Sony, Valve, Getty Images/Victor_69.

Lange Zeit blieben den PC-Spielern echte Perlen der Videospielwelt verwehrt. Doch mit Sonys Öffnung gegenüber dem Computerspiele-Markt sind die großen Hits mittlerweile auch auf dieser Plattform zu Hause. Steam schmeißt gerade drei ehemals PS4-exklusike Meisterwerke zum attraktiven Preis raus.

PS4-Perlen zum Superpreis bei Steam

Sonys ehemals strikte Exklusiv-Politik hat so manchen PC-Gamer wehmütig auf grandiose Games wie beispielsweise God of War schielen lassen. In der Hoffnung, diese PS4-Blockbuster finden irgendwann ihren Weg auf die Plattform ihrer Wahl.

Zum Glück finden sich erste Portierungen von Sonys Meisterwerken mittlerweile auf dem Computer. Zwei dieser Hits stürmen gerade die Topseller auf Steam und können mit einem attraktiven Rabatt ergattert werden. Ein drittes in diesem Bunde ist zwar keine Sony-Produktion, dennoch ein ehemaliges PS4-Exclusive:

Mit diesen Angeboten gibt es bis zu 70 Prozent Rabatt und im Fall von Death Stranding und Days Gone sind es sogar absolute Tiefpreise.

Wenn euch einer der Deals anlächelt, solltet ihr mit einem Kauf nicht zu lange zögern. Die Angebote sind nur noch bis zum 24. November um 19 Uhr verfügbar.

Spannendes Action-Bundle

Für Sparfüchse und Indie-Liebhaber gibt es übrigens noch ein Kracher-Bundle mit dicker Action-Garantie. Ihr erhaltet ganze vier Top-Spiele zum schmalen Preis von 34,97 Euro:

Und das Bundle lohnt sich; bei den enthaltenen Spielen handelt es sich um Dead Cells, Skul: The Hero Slayer, Curse of the Dead Gods und Guacamelee 2. Diese Spiele bieten knallharte Herausforderungen und sind alle durchweg positiv bewertet.

Auch dieses Bundle ist nur noch bis zum 24. November um 19 Uhr im Sale.

