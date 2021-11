GTA Trilogy: Bilder-Leak zeigt – Switch-Version sieht aus wie ein Handy-Spiel

Mit der Switch-Version kann die vermeintliche mobile Version mithalten. Bild: Rockstar Games / Tervel@Twitter

Rockstar Games hat bei GTA: The Trilogy mit ordentlich Gegenwind von den Fans zu kämpfen. Geleakte Bilder der kommenden iOS-Version kommen dagegen erstaunlich positiv an.

GTA The Trilogy: Fan zeigt, wie das Spiel auf dem Smartphone aussehen könnte

Fans freuten sich auf GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, doch leider konnte das Endprodukt am Ende nicht ganz überzeugen, vor allem die Qualität auf der Switch sorgte für Kritik. Der recht katastrophale PC- und Konsolenstart verheißt nichts Gutes für die Android- und iOS-Veröffentlichung. Aufgetauchte Bilder deuten allerdings darauf hin, dass Fans sich doch noch Hoffnung machen können.

Twitter-Nutzer Tervel stöberte ein wenig in den Spieldateien von GTA Trilogy und ist dort auf die Einstellungen für die mobilen Versionen gestoßen. Er teilte mehrere Screenshots von GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas und zeigt mit denen, wie das Spiel voraussichtlich auf mobilen Endgeräten aussehen wird. Dabei handelt es sich allerdings lediglich um Spekulationen. Es kann durchaus sein, dass es am Ende doch große Unterschiede geben wird.

Macht die mobile Version sogar der Switch Konkurrenz?

Die Community reagiert auf die Bilder durchaus positiv. „Sieht besser aus als auf der verdammten Switch“ und „Huch, sieht nicht schlecht aus. Gar nicht schlecht. Hoffe, es wird wirklich so aussehen“, sind zwei der vielen zustimmenden Kommentare.

Hinter der mobilen Version des Spiels steckt das Studio Grove Street Games aus Florida. Ein kleines Studio, das sich auf die Portierung von Spielen auf mobile Geräte spezialisiert hat.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ist ab sofort für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich und soll 2022 für Android und iOS erscheinen.

