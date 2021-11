Pokémon Diamant & Perle: Spieler stecken in Eishölle fest

Die Remakes zu Pokémon Diamant und Perl nerven Spieler mit fiesen Bugs. (Bild: ILCA, Getty Images / Koldunova_Anna)

In Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle bleiben Spieler aktuell an einer bestimmten Stelle stecken, aus der sie nicht mehr herauskommen. Wie ihr das verhindern könnt oder was ihr dagegen unternehmen könnt, ohne euren Speicherstand zu löschen, erfahrt ihr hier.

Pokémon Diamant & Perl: Fieser Bug stoppt eure Reise

Die kürzlich erschienenen Sinnoh-Remakes bekleckern sich momentan nicht nur mit Ruhm. Neben der Kritik am aufgezwungenen EP-Teiler und dem Fehlen von Platin-Inhalten, sorgt nun nämlich noch etwas anderes für Ärger: Spieler stecken in der Pokémon-Arena von Blizzach fest und kommen nicht weiter.

Grund dafür ist das automatische Speichern, welches sich auch aktivieren kann, während ihr euch an Rätseln versucht. Blöd nur, wenn ihr euch dabei versehentlich selbst einsperrt und dann nicht mehr zu einem früheren Speicherpunkt zurückkehren könnt.

Der Redditor JoeHeroOfArdania teilt folgenden Screenshot von seinem Erlebnis mit dem Problem in Pokémon Diamant & Perle und appelliert daran, dass ihr die Autosave-Funktion ausschalten solltet, bevor ihr die Arena in Blizzach aufsucht:

Die Funktion, das automatische Speichern vorher auszuschalten, ist eine Möglichkeit um diesen Fehler zu vermeiden. Drückt dafür einfach X, während ihr euch bereist im Spiel befindet. Im Menü öffnet ihr dann einfach die Einstellungen, die markiert sind mit einem kleinen Zahnrad. In diesen Optionen solltet ihr dann das automatische Speichern an- und ausstellen können.

So befreit ihr euch, wenn ihr bereits feststeckt

Bevor ihr euren Speicherstand jetzt aber löscht und neu anfangt, wenn ihr schon in der Klemme sitzt, erklären wir euch, wie ihr den Fehler beheben könnt. Trotz des Autosaves, könnt ihr nämlich ein paar Speicherstände in die Vergangenheit reisen. Hierfür müsst ihr das Spiel schließen und wieder öffnen, damit ihr zum Hauptmenü des Spiels zurückkehren könnt.

Jetzt solltet ihr Palkia oder Dialga sehen – je nachdem, welche Version ihr spielt. Drückt jetzt gleichzeitig die Knöpfe X, B und nach oben. Nun solltet ihr die Möglichkeit haben, eine frühere Backup-Datei eures Spiels zu laden. Wie weit euch diese genau zurückschickt, ist nicht klar. Berichten zufolge sind es manchmal zwei Speicherstände, es können aber auch mehr oder weniger sein. (Quelle: imore)

Je nachdem wo ihr euch befindet, könnt ihr euch natürlich auch mit einem Item oder Pokémon befreien. In einer Höhle bietet sich so zum Beispiel das Fluchtseil an. An anderen Stellen könnte euch ein Pokémon mit Teleportation aus der Patsche helfen.

Pokémon Diamant & Perle ist nicht das einzige Spiel mit richtig fiesen Bugs. Auch die folgenden Glitches in Games sind absolute Spaßbremsen: