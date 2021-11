Mass Effect: Amazon könnte bereits an einer TV-Adaption arbeiten

Das nächste Projekt von Amazon könnte Mass Effect werden. Bild: BioWare / Electronic Arts / Amazon

Die „Mass Effect“-Reihe hat in den letzten Jahren Kultstatus erreicht und erzählt die Geschichte von Commander Shepard. Nun soll der Third-Person-Sci-Fi-Shooter von BioWare eine TV-Adaption von Amazon bekommen – vielleicht sogar mit Henry Cavill?

Mass Effect: Kultspiel könnte als Amazon-Serie erscheinen

Die „Mass Effect“-Reihe hat ganze Generationen geprägt und über die Jahre eine große Fangemeinde aufgebaut. Die originale Trilogie erzählt die Geschichte von Commander Shepard und bietet den Fans zahlreiche interessante Charaktere. Im Jahr 2017 legte BioWare mit Mass Effect: Andromeda nach. Das Spiel kam im Vergleich zu seinen Vorgängern nicht so gut an, doch Electronic Arts war dennoch davon überzeugt, dieses Franchise mit Mass Effect: Legendary Edition wieder aufleben zu lassen.

Das hat sich offensichtlich gelohnt, denn seit dem Release im Mai 2021 befindet sich das Spiel immer wieder unter den Steam-Topsellern und bei Metacritic erreicht es eine stabile Bewertung von 86. Ein guter Grundstein für eine TV-Adaption.

Ihr habt noch nicht viel zur Legendary Edition gesehen? Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck:

Mass Effect Legendary Edition: Commander Shepard kehrt zurück - erster Teaser-Trailer

Laut der Seite Deadline könnte diese auch wahr werden, denn „Amazon Studios stehe kurz davor, eine Serie zu entwickeln, die auf der erfolgreichen Sci-Fi-Videospielreihe von Electronic Arts basiert.“ Noch ist nicht bekannt, ob es sich bei dem Projekt um eine Geschichte im „Mass Effect“-Universum oder um eine Adaption der originalen Geschichte handelt.

Im Jahr 2010 war bereits eine offizielle „Mass Effect“-Verfilmung von Legendary Studios und Warner Bros. in Arbeit. Das Projekt wurde allerdings aufgrund unüberwindbarer kreativer Differenzen abgebrochen. Vielleicht bekommt die Idee jetzt doch noch eine Chance.

(Quelle: Deadline, Metacritic)

Inwieweit unterscheiden sich die Originalversion von der Legandary Edition? Das seht ihr hier:

Mass Effect Legendary Edition: Offizieller Remastered-Vergleichstrailer

Könnte Henry Cavill eine Rolle spielen?

Henry Cavill (The Witcher, Enola Holmes) ist nicht nur Gamer, er ist auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Im Februar 2021 postete er etwas auf seinem Instagram-Account, was Fans jetzt mit dem neuen „Mass Effect“-Projekt in Verbindung bringen.

„Geheimes Projekt? Oder nur eine Handvoll Papier mit zufälligen Wörtern darauf.... Ich schätze, ihr müsst abwarten. Einen schönen Feiertag für alle“, postete er auf Instagram.

Aufmerksame Fans haben entdeckt, dass es sich dabei allerdings nicht um zufällige Wörter handelte, sondern um einen Wiki-Eintrag zu „Mass Effect“. Wird er vielleicht eine Rolle übernehmen? Wir halten euch darüber auf dem Laufenden.

Mass Effect: Legendary Edition bald im Xbox Game Pass?

Die Gerüchte um Mass Effect reißen derzeit nicht ab, denn es geht auch die Vermutung um, dass die gesamte „Mass Effect“-Reihe bald Teil des Xbox Game Pass wird.

Laut der polnischen Seite XGP wurden die Spiele auf der Shop-Seite kurze Zeit mit dem „Game Pass“-Logo ausgezeichnet. Ob es sich dabei nur um ein Versehen handelte oder ob der Xbox Game Pass mit den Spielen erweitert wird, bleibt abzuwarten.

(Quelle: XGP)

Mass Effect: Legendary Edition ist bei Amazon derzeit stark reduziert: