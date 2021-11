Bildschirm-Deals zum Black Friday: Gaming-Monitore von Top-Marken im Angebot

Black Friday: Gaming-Monitore für kurze Zeit stark reduziert. (Bildquelle: Meranna, Getty Images)

Black Friday ist zwar noch zehn Tage entfernt, doch bei Amazon und Saturn könnt ihr euch jetzt schon einige hochwertige Gaming-Monitore extra-günstig schnappen. Wir informieren euch hier über die besten Bildschirm-Deals.

Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch in der Black-Friday-Woche über erstklassige Angebote freuen – auch Gaming-Monitore sind jetzt stark im Preis reduziert – von Curved-Bildschirmen bis hin zu 4K-Monitoren.

Gaming-Monitore: Die besten Deals der Black-Friday-Woche

Damit ihr eure Spiele in bester Qualität genießen könnt, braucht ihr natürlich auch einen geeigneten Gaming-Monitor. Hier findet ihr die besten Bildschirm-Angebote von Samsung, Acer, Asus, MSI und anderen Top-Herstellern kurz vor dem Black Friday:

Gaming-Monitore im Angebot bei Amazon

Noch mehr Bildschirm-Angebote bei Amazon!

Gaming-Monitore im Angebot bei Saturn und MediaMarkt

Wollt ihr noch mehr Deals? In unserem Übersichtsartikel findet ihr die besten Gaming-Angebote im Vorlauf zum Black Friday 2021!

Was ist eigentlich so super an Ray-Tracing? Wir erklären es euch im Video:

Raytracing | Was ist denn eigentlich so toll daran?

