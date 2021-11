Survival im Mittelalter: Neues Spiel feiert fantastisches Steam-Debüt

Für Mittelalter- und Survival-Freunde hält Steam ein neues Spiel bereit. Bild: Antiidelay, Valve.

Für das frisch erschienene Survival-Game Myth of Empires läuft es zum Release echt gut. Das in einer Mittelalterwelt angesiedelte Spiel lässt den Spielern viele Freiheiten. Das Sandbox-Game kommt dabei so gut an, dass es zu Beginn gleich in den Steam-Topsellern mitspielen darf. Doch es gibt auch Grund zur Kritik.

Mittelalter-Survival auf Steam: Was ist Myth of Empires?

Survival-Spiele im Mittelalter sind spätestens seit Valheim zu einem beliebten Genre auf Steam geworden. Auch das neu erschienene Myth of Empires wirft euch jetzt wieder in eine riesige Sandbox, in der ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt. Obwohl es sich bei dem Spiel noch um eine Early-Access-Version handelt, hält es sich seit Release tapfer in der Steam-Topsellerliste.

Myth of Empires führt euch auf einen antiken östlichen Kontinent, auf dem ihr zuallerst mal überleben müsst. Die Beschreibung auf Steam wirbt damit, dass ihr euch eine eigene Heimat aufbauen, Armeen rekrutieren und schließlich in die Schlacht ziehen könnt. Dafür könnt ihr euch auch mit Freunden zusammentun und Bündnisse mit anderen Gilden eingehen.

Myth of Empires: Launch-Trailer zum Survival-Game

Steam-Spieler geben gemischte Bewertungen ab

Die Steam-Community ist sich aktuell allerdings noch nicht sicher, was sie von Myth of Empires halten soll. Bisher bewerten nur 75 Prozent der 3.900 Nutzerrezensionen das Spiel positiv. Die Spieler loben dabei die wunderschöne Welt sowie die Survival- und Crafting-Elemente des Spiels. Es gibt jedoch auch Kritik: Laut den Spielern sei der Start sehr repetitiv und auch das Kampfsystem müsse noch verbessert werden.

Die Eary-Access-Phase von Myth of Empires soll jetzt zwölf Monate dauern, wobei Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden. Auch wenn das Spiel jetzt schon relativ komplett sei, sollen in kommenden Updates unter anderem Animationen und Effekte verbessert und neue Inhalte hinzugefügt werden.

