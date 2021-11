MAG 2021: Kämpft im MMO um die Vorherrschaft beim kostenlosen Event

Tretet in einem spannenden Wettkampf gegeneinander an und gewinnt die Vorherrschaft in MAG City. Bild: Super Crowd Entertainment.

Die beliebte Community-Messe MAG lockt auch 2021 wieder mit jeder Menge Unterhaltung rund um Videospiele, Cosplay, Japan und mehr. Erlebt dieses Jahr erstmalig einen coolen Wettkampf in einem besonderen MMO und genießt das reichhaltige Liveprogramm auf Twitch – samt beliebter Influencer. Wann das kostenlose Online-Event beginnt und was euch genau erwartet, erfahrt ihr hier.

Community-Convention MAG geht in eine neue Runde

Die MAG wird 2021 komplett digital stattfinden und die Community rund um Videospiele, Cosplay, Fashion, Art, Creators und Japan zusammenbringen. Ab Freitag (26. November) um 10 Uhr öffnen sich die Tore zur beliebten Online-Convention.

Dieses Jahr geht es dabei ganz besonders zu, denn die Besucher und Besucherinnen der Online-Messe können in einem teamorienterten Event eine von zwei Fraktionen wählen und dann gegeneinander antreten.

In einer Art MMO heißt es dann Gegenstände in der Teamfarbe einzufärben oder Merch-Pakete zu erwerben, um die eigene Fraktion zu stärken. Schaut euch den offiziellen Trailer zur Wettkampfmechanik der MAG an:

Schlendert erneut durch die digitalen Stände der MAG City, besucht eure Lieblings-Brands und kommt mit anderen Community-Mitgliedern in Kontakt. Ihr könnt euch schon jetzt kostenlos registrieren und den Bahnhofsvorplatz erkunden, bis die digitalen Messetore vom 26. bis 28. November endlich öffnen.

Wenn ihr auch kommende digitale Events nicht verpassen und mit Community-Mitgliedern in Kontakt bleiben wollt, könnt ihr euch auch eine Super Crowd ID anlegen.

Liveprogramm auf Twitch mit Lara Loft, PietSmiet und mehr

Doch nicht nur die digitalen Stände der MAG City und das wettkampforientiere MMO warten dieses Jahr auf euch. Auf Twitch erhaltet ihr ein komplettes Liveprogramm mit vielen spannenden Themen. Die Begrüßungsshow startet am Freitag um 14 Uhr.

Die einzelnen Programmpunkte samt spannender Challenges, Spielevorstellungen und Cosplay-Vorführungen könnt ihr auf der Webseite der MAG erfahren.

Begleitet wird das Event von namhaften Creatorn und Austellern der Szene. Darunter Lara Loft, PietSmiet, NinotakuTV, Capcom, Crunchyroll und viele mehr!

Solltet ihr euch optimal für den Wettkampf in Fraktion Maggie oder Megan koordinieren wollen, könnt ihr euch den hauseigenen Discord-Channel zunutze machen und euch schon jetzt mit anderen Community-Mitgliedern vernetzen.

Auf Conventions bringen Cosplayer ihre Liebe zu fiktiven Charakteren zum Ausdruck. Welche Gaming-Schwärme unsere Community hat, seht ihr in folgender Bilderstrecke:

Besucht das Online-Community-Event der MAG 2021 vom 26. bis 28. November und schließt euch der Fraktion Maggie oder Megan an. Wer wird die digitale Messe am Ende für sich beanspruchen können? Und verpasst nicht das spannende Liveprogramm auf Twitch!