Leak verrät, auf welche PS-Plus-Spiele ihr euch im Dezember freuen könnt

Solltet ihr Besitzer des Abo-Service PS Plus sein, bekommt ihr von Sony monatlich mindestens zwei Spiele geschenkt. In den letzten Monaten hat eine französische Webseite diese schon vor der offiziellen Ankündigung richtig geleakt und auch die Dezember-Spiele scheinen sie bereits zu kennen.

PS Plus: Gleich drei Spiele im Dezember?

In wenigen Tagen begrüßen wir bereits den Dezember. Das Jahr ging schnell rum und in den letzten elf Monaten hat Sony zahlreiche Gratis-Spiele verteilt. Im Dezember wird diese Tradition natürlich fortgeführt und wie es mittlerweile üblich ist, hat die französische Webseite Dealabs die Spiele bereits geleakt. Dass sie richtig liegen ist sogar wahrscheinlich – bereits in den vergangenen Monaten war die Prognose stets korrekt.

Auf diese Spiele werdet ihr euch vermutlich freuen können:

Godfall

Mortal Shell

LEGO DC Super-Villains

Die kommenden Gratis-Spiele im Detail

Godfall

Godfall Launch Trailer | PS5

Godfall ist eine Mischung aus Looter-Slasher und Action-RPG. Um all eure Feinde auszulöschen, schlüpft ihr in die Rolle des letzten valorianischen Ritters. Er ist ein Meister des Nahkampfes und schützt sich mit legendären Rüstungssets namens Valorplates.

Mortal Shell

Mortal Shell Release Date Trailer

Mortal Shell ist ein tiefgründiges Action-RPG, welches stark an Dark Souls erinnert. Mit euren verlorenen Kriegern spürt ihr verborgene Heiligtümer der Frommen auf und müsst euch furchterregenden Gegnern stellen. Um zu überleben, gilt es aufmerksam, präzise und instinktiv zu sein.

LEGO DC Super-Villains

LEGO DC Super-Villains Announce Trailer

Wenn ihr zur Abwechslung mal den Schurken spielen möchtet, dann ist das LEGO-Abenteuer DC Super-Villains das richtige für euch. Hier erschafft ihr euren eigenen Superschurken und stiftet in einer actiongeladenen Geschichte nichts als Chaos.

PS Plus: Dank Black Friday stark reduziert

Der Black Friday ist auch bei PlayStation angekommen. Deswegen könnt ihr für kurze Zeit auch beim Abo-Service PS Plus ordentlich sparen. Im Moment zahlt ihr für 12 Monate gerade einmal 39,99 Euro statt 59,99 Euro, spart also satte 33 %!

