Black Friday 2021: Jetzt die besten Gaming-Deals abstauben

Black Friday: Die besten Gaming-Deals im Überblick. (Bildquelle: Kirill_Savenko, Getty Images)

Zum Black Friday gehen die besten Gaming-Deals des Jahres online. Auch dieses Jahr könnt ihr euch über fantastische Angebote freuen. Wir zeigen euch die Black-Friday-Highlights für PlayStation-, Nintendo-Switch-, Xbox- und PC-Gamer.

Der Black Friday bringt wie jedes Jahr die besten Gaming-Deals mit sich – und die Schnäppchenjagd ist jetzt bei MediaMarkt, Saturn, Amazon und anderen Shops in vollem Gange. Sichert euch starke Deals rund um Technik und Gaming – von Zubehör über Monitore und Fernseher bis hin zu Konsolen und Spielen sind zahlreiche Artikel massiv im Preis reduziert. Wir halten euch hier mit den besten Gaming-Deals auf dem Laufenden.

Stimmt euch mit diesen Gaming-Deals auf das Shopping-Event ein

Während der Black-Friday-Woche gibt es in vielen Shops die ganze Woche lang heiße Gaming-Angebote für PlayStation-, Xbox-, Nintendo- und PC-Spieler. Die folgenden Deals solltet ihr euch nicht entgehen lassen:

Nintendo-Switch-Deals

PS4- & PS5-Deals

Xbox-Deals

Gaming-Zubehör-Deals

Speicher-Deals

Gaming-Monitor-Deals

Gaming-TV-Deals

Black Friday und mehr: Gaming-Deals im November

In den vergangenen Jahren wurden am Black Friday und in der Woche zuvor stets zuverlässig Konsolen, Spiele, Laptops, PCs, 4K-TVs und Gaming-Zubehör aller Art stark im Preis reduziert. Auch dieses Jahr ist wieder mit solchen Rabatten zu rechnen.

Der Black Friday ist jedoch nicht das einzige Shopping-Event, das im November auf euch wartet. Vorher wird am 11. November noch der Singles Day stattfinden. In unserem Übersichtsartikel werden wir euch natürlich auch die besten Gaming-Angebote zum Singles Day vorstellen.

Außerdem ist mit dem Black Friday am 26. November nicht alles vorbei – denn am folgenden Montag, den 29. November, findet schließlich noch der Cyber Monday statt.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch nützliche Tipps zur Schnäppchenjagd:

Vorbereitung auf den Black Friday 2021

Wenn ihr am Black Friday (und in der Zeit davor) von den Angeboten bei Amazon profitieren wollt, würde sich auf jeden Fall ein Prime-Abo für euch lohnen. Ihr könnt die Mitgliedschaft 30 Tage lang kostenlos testen und erhaltet zahlreiche Vorteile.

Außerdem könnt ihr euch die Amazon-Kreditkarte beantragen und bekommt damit nicht nur direkt ein "40 Euro"-Guthaben geschenkt, sondern erhaltet auch noch bis zu 3 Prozent auf eure Einkäufe bei Amazon. Damit seid ihr für das Shopping-Event des Jahres also auf jeden Fall gut gerüstet.

In unserem Video stellen wir euch die Spiele-Highlights 2021 vor:

Spiele-Highlights 2021

Am Black Friday 2021 könnt ihr euch auf zahlreiche Gaming-Angebote bei vielen verschiedenen Händlern freuen: Ob ihr auf der Suche nach Konsolen, PCs oder anderer Hardware seid, den 26. November solltet ihr euch schon einmal vormerken. Wir halten euch hier mit den besten Deals auf dem Laufenden.