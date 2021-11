Ab sofort könnt ihr euch the Hunter: Call of the Wild kostenlos herunterladen. (Bild: Expansive Worlds / Getty Images – photosynthesis)

Donnerstag, 17 Uhr – Epic Games bietet mal wieder neue Gratis-Spiele an. Darunter befindet sich dieses Mal mit the Hunter: Call of the Wild ein Open-World-Game für alle digitalen Jäger.

the Hunter: Call of the Wild – neues Gratis-Game jetzt verfügbar

Und schon ist die Woche fast wieder vorbei. Kurz vorm Wochenende tischt Epic Games neue Gratis-Games auf, über die sich alle PC-Spieler freuen können. Dieses Mal kommen alle Fans von eher langsamen Open-World-Spielen auf ihre Kosten, denn im Online-Shop könnt ihr euch ab sofort bis zum 02. Dezember um 17:00 Uhr das Open-World-Jagdspiel the Hunter: Call of the Wild kostenlos sichern.

the Hunter: Call of the Wild gratis abstauben

Gameplay des Jagdspiels gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

the Hunter: Call of the Wild – offizieller Gameplay-Trailer

Das Jagdspiel bietet trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch eine durchaus schicke Grafik und eine ebenso atmosphärische offene Spielwelt, die ihr entweder im Rahmen der Einzelspieler-Kampagne alleine, oder aber im Multiplayer zusammen mit Freunden durchschreiten könnt.

Dabei bringt es euch jedoch nichts, mit Vollgas auf eurem Quad durch die Walachei zu brettern. Wer in the Hunter: Call of the Wild Erfolg haben will, muss viel Geduld mitbringen. Denn nur wer möglichst leise durch den Wald schreitet, auf Spuren von Tieren achtet und diese gewissenhaft verfolgt, wird im Spiel seine Beute erlegen können. Möchtegern-Rambos haben hier nichts zu suchen.

Nächste Woche: Dead by Daylight gratis abstauben

Halloween scheint Epic Games etwas verschlafen zu haben, denn erst in der kommenden Woche bekommt ihr ein beliebtes Horror-Multiplayer-Spiel kostenlos: Dead by Daylight.

Im asynchronen Mehrspieler nehmt ihr entweder die Rolle von Überlebenden ein, die aus einem Spielgebiet fliehen müssen – oder ihr schlüpft in die Rolle des Killers, der alle anderen zur Strecke bringen muss.

Dead by Daylight: Launch Trailer

Die Überlebenden müssen sich gegenseitig unterstützen und ihre unterschiedlichen Fähigkeiten optimal nutzen, um vor dem Killer entkommen zu können. Doch der hat ebenfalls einige Tricks auf Lager, die sich je nach Charakter unterscheiden. Diese können genutzt werden, um seine Kontrahenten in eine Falle zu locken und sie zur Strecke zu bringen. Ein Leveling-System sorgt für Langzeitmotivation.

Dead by Daylight könnt ihr zwischen dem 02. Dezember um 17:00 Uhr bis zum 09. Dezember 2021 kostenlos sichern.