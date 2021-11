Die Releases in der Kalenderwoche 48.

Der letzte Monat des Jahres beginnt. Zwar nehmen die Neuveröffentlichungen ab, aber noch gibt es ein paar Releases, die ihr im Auge behalten solltet. In den nächsten Tagen geht es unter anderem mit Solar Ash und Icarus weiter.

Evil Genius 2 | 30. November

PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Wolltet ihr schon immer einmal ein fieser und durchtriebener Bösewicht sein, der aus einer Geheimbasis heraus operiert und den Anführern der Welt die Pistole auf die Brust setzt? Dann könnte euch Evil Genius 2 diesen Wunsch erfüllen. Als Superschurke baut ihr euch einen versteckten Unterschlupf auf und trainiert eine Horde an treuen Anhängern, so wie einst im Klassiker Dungeon Keeper.

Dabei müsst ihr jederzeit auf der Hut sein, denn die Herrscher der Welt wollen eurem Treiben Einhalt gebieten. Das versucht ihr mithilfe von fiesen Fallen und Gegenoperationen zu verhindern, während ihr gleichzeitig nach der Weltherrschaft trachtet.

Evil Genius 2: Cinematic Trailer

Auf dem PC ist Evil Genius 2 bereits seit März dieses Jahres erhältlich. Die Entwickler von Rebellion schieben jetzt noch einen Release für die Konsolen nach. Auf den beiden Xbox-Konsolen wird das Strategiespiel zudem im Xbox Game Pass erhältlich sein.

Evil Genius 2: World Domination - [PlayStation 4]

MXGP 2021 | 30. November

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Zum nahenden Jahresende gibt es noch ein Sportspiel: Entwickler Milestone bringt mit MXGP 2021 das aktuelle Spiel zur FIM Motocross World Championship auf den Markt. Darin dürft ihr in die Rolle von über 40 Fahrern der MXGP- und MX2-Klasse schlüpfen und um die Meisterschaft fahren.

Das Highlight für Solo-Fahrer ist der Karriere-Modus, in dem ihr euch nach und nach von der MX2 Championship hochkämpfen könnt. Die Entwickler überlassen euch hierbei die Wahl, ob ihr in ein bestehendes Team eintretet oder eine eigene Mannschaft gründet. Entscheidet ihr euch für den letztgenannten Weg, müsst ihr abseits der Rennen Verträge aushandeln, in Transferfenstern potenzielle Wechsel vornehmen, mit Sponsoren reden und vieles mehr. Alternativ wagt ihr euch in den Multiplayer-Modus und tretet gegen andere Spieler an.

Der Release von MXGP 2021 findet dabei sowohl auf dem PC als auch auf allen aktuellen Konsolen statt. Lediglich die Nintendo Switch wird nicht mit einer Version bedient.

Solar Ash | 2. Dezember

PC / PS4 / PS5

In Solar Ash, dem neuen Spiel der Entwickler von Hyper Light Drifter, begebt ihr euch in den Ultravoid, einem großen Riss im Weltraum, der ganze Welten verschluckt. In dieser surrealen Umgebung warten zahlreiche Gefahren aber auch spannende Begegnungen mit neuen Charakteren auf euch, während ihr verschiedenen Mysterien nachgeht.

Dafür müsst ihr jedoch erst einmal knifflige und rasante Sprungrätsel lösen, riesige Monster bezwingen und verlorene Seelen suchen. Dabei solltet ihr euch allerdings vor den sogenannten Überresten hüten, die einen sehr großen Hunger haben und ganz und gar nicht zimperlich sind.

Eigentlich hätte der Release von Solar Ash bereits im Oktober erfolgen sollen, aber die Entwickler mussten noch eine Verschiebung einplanen. Nun soll es in der kommenden Woche für PC und PlayStation-Konsolen losgehen.

Chorus | 3. Dezember

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Noch einmal Weltraum, aber ganz anderes Spiel: In Chorus übernehmt ihr das Schicksal von Nara, einer Pilotin, die einst von einem finsteren Kult erschaffen wurde. Nach vielen Jahren ist es nun jedoch ihr Ziel, ebenjenen Kult zu zerstören, um die Welt vor dessen Einfluss zu beschützen.

Dafür setzt Nara auf die Stärken ihres Kampfschiffes Forsaken, welches über mächtige Waffen und spezielle Fähigkeiten wie Teleportation und Telekinese verfügt. Im Laufe der Singleplayer-Kampagne könnt ihr nach und nach Upgrades für das Schiff freischalten, um noch mächtiger zu werden. Das ist auch wichtig, denn ihr trefft regelmäßig auf zahllose Feinde und riesige Schlachtschiffe, die es auszulöschen gilt.

Chorus entsteht bei Entwickler Deep Silver Fishlabs, der in der Vergangenheit für die erfolgreiche Mobile-Reihe Galaxy on Fire verantwortlich waren. Bei Chorus erfolgt der Release hingegen für den PC, die PlayStation-Konsolen und Xbox-Konsolen.

Chorus Day One Edition (Playstation 4)

Icarus | 4. Dezember

PC

Dean "Rocket" Hall ist einst für DayZ verantwortlich gewesen und hat den Survival-Hype entscheidend beeinflusst. Nun kehrt er zum Genre mit Icarus zurück, wobei sich dieses in einigen Punkten vom Zombie-Spiel stark unterscheidet.

Bei Icarus wagt ihr euch entweder alleine oder mit bis zu sieben Mitspielern auf einen Planeten, auf dem das Terraforming schief gegangen ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass die dortigen Ressourcen für immer verloren sind. Ganz im Gegenteil: Sie müssen unbedingt abgebaut werden. Deshalb begebt ihr euch von einer Orbitalstation aus auf den Planeten, versucht innerhalb einer bestimmten Zeit so viele Mineralien wie möglich zu sammeln und kämpft ums Überleben. Sobald sich die Zeit dem Ende zuneigt, müsst ihr allerdings die Beine in die Hand nehmen und die Rettungskapsel erreichen. Wer zu spät kommt, der stirbt und verliert alle erbeuteten Ressourcen.

PvP-Komponenten gibt es in Icarus derweil nicht. Genauso wenig wie eine Konsolenversion, denn der Release von Icarus findet vorerst nur auf dem PC statt.

Zeitlich begrenztes Überleben auf kaputten Planeten, den Weltraum auf unterschiedliche Art und Weise erkunden, zum Superbösewicht werden oder Moto-Cross-Rennen fahren: Auch im Dezember gibt noch jede Menge zu spielen.