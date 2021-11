Survival-Hits im Doppelpack: Zwei Steam-Games für 35 Euro abstauben

Survival-Fans können gerade ein günstiges Bundle auf Steam abgreifen. Bild: Valve, Creepy Jar, Toplitz Productions.

Mit der laufenden Black-Friday-Week und dem großen Herbst-Sale auf Steam ist das Internet gerade voller toller Deals. In diesem Angebots-Dschungel können Spieler schon einmal die Übersicht verlieren. Und Dschungel ist ein tolles Stichwort – denn jetzt gibt es ein attraktives Spiele-Bundle für Survival-Freunde, bei dem ein Game euch in den Regenwald schickt.

Günstiges Steam-Bundle für Survival-Fans

Momentan jagt ein Angebot das nächste und auch auf Steam ist ein umfangreicher Herbst-Sale gestartet. Dabei stellt nicht jeder Deal immer ein richtiges Schnäppchen dar. Bei folgendem Bundle können Survival-Freunde allerdings so richtig sparen:

Green Hell & Medieval Dynasty - Survival Instincts Bundle für 35,76 Euro statt 50,89 Euro

Ihr erhaltet die Open-World-Games Green Hell und Medieval Dynasty gerade zusammen für unschlagbare 35,76 Euro. Innerhalb der Herbstaktion von Steam sind die einzelnen Spiele jeweils mit einem Rabatt von 25 und 20 Prozent belegt. Im Doppelpack gibt es obendrauf noch einmal 10 Prozent zusätzlich.

Worum geht es in Green Hell? Das 2019 in der Vollversion erschienene Survival-Game schickt euch in einen gnadenlosen Überlebenskampf in den Amazonas-Regenwald voller heimtükischer Gefahren. Die PC-Spieler bewerten das Open-World-Game als sehr positiv. Für einen besseren Eindruck könnt ihr einen Blick in dieses Video werfen:

Worum geht es in Medieval Dynasty? Wie der Name schon andeutet, kommen in dem besonderen Genre-Mix aus Survival, Simulation, Rollenspiel und Strategie alle Mittelalter-Fans voll auf ihre Kosten. Erlebt die mitreißende Atmosphäre sowie die wunderschöne Welt und baut euer Dorf strategisch auf. Die Steam-Spieler vergeben ebenfalls das Urteil sehr positiv. In diesem** Trailer **seht ihr die traumhaft schöne Optik von Medieval Dynasty:

Ihr könnt euch das attraktive Bundle noch bis zum 1. Dezember zu diesem günstigen Preis sichern. Falls euch dieses Angebot nicht zusagt, solltet ihr dennoch den Riesen-Sale von Steam auschecken, es erwarten euch viele Blockbuster zu unschlagbaren Preisen.

Mit Green Hell erwartet euch ein echtes Hardcore-Erlebnis unter den Survival-Games. Diese Bilderstrecke zeigt euch die härtesten Vertreter des Genres:

Survival-Fans können sich noch bis zum 1. Dezember ein günstiges Bundle von Green Hell und Medieval Dynasty auf Steam sichern.