Geralt, Lara oder doch lieber Arthur? (Bild: CD Projekt / Square Enix / Rockstar Games)

Mit welcher Videospielfigur würdet ihr ein Bierchen zischen gehen? Diese schwierige Frage stellt eine Reddit-Nutzerin in die Runde und die Spieler haben klare Favoriten.

Trinken wie im wilden Westen

Ihr dachtet, die Entscheidungen in Mass Effect wären hart? Dann überlegt euch mal, mit welcher Spielfigur ihr am liebsten ein Bier trinken würdet. Auf diese Frage erhielt die Reddit-Nutzerin katelyn912 viele gute Antworten.

Der beliebteste Kommentar mit über 250 Upvotes ist der gutherzige Outlaw Arthur Morgan. Der Protagonist aus Rockstars Western-Meisterwerk Red Dead Redemption 2 trinkt auch im Spiel gerne mal ein Bier oder Härteres. Der Reddit-Nutzer Untraveled hat sogar eine umfassende Übersicht über die Drinks erstellt und ab wie vielen Gläsern Arthur betrunken oder gar ohnmächtig wird.

Eine Geschichte, mit der Arthur sich wahrscheinlich sehr sympathisch bei seinen Fans gemacht hat, ist der Saufabend mit Cowboy-Kollegen Lenny. In einer Mission trinkt ihr gemeinsam einen zu viel, woraufhin Lenny verschwindet und Arthur durch den ganzen Saloon "Leeeennnyyy" brüllt. Offensichtlich möchten die meisten Spieler genau so einen Abend mit Arthur erleben.

Hexer oder Dämonenschlächter?

Ein weiterer beliebter Vorschlag ist Meisterhexer Geralt von Riva. Der Protagonist der Witcher-Spiele hat auch einen besonderen betrunkenen Abend in The Witcher 3: Wild Hunt mit witzigen Geschichten, erwachsenen Männern in Frauenklamotten und einer Ziege. Und wenn ihr lieber einen ruhigen Abend mit Geralt haben möchtet, dann könnt ihr auch einfach ein paar Runden Gwent spielen.

Neben Geralt findet sich auch ein weiterer Name oben in den Kommentaren wieder: Der Doom Slayer. Er ist wenig gesprächig und dauersauer, aber einige Reddit-Nutzer wollen genau das: schweigsam sitzen und Bier trinken. Und vielleicht entlockt man dem Doom-Guy nach ein paar Drinks doch die eine oder andere Story aus der Hölle.

Weitere Vorschläge und Kommentare könnt ihr unter dem entsprechenden Reddit-Post lesen. (Quelle: Reddit)