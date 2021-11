Schöner als Pokémon Diamant & Perle: Fan zeigt Entwicklern, wo der Hammer hängt

Ein Fan von Pokémon Diamant & Perle hat eine Szene kurzerhand selbst animiert. (Bild: ILCA, Getty Images / Ysr Dora"

Den einen gefällt's, den anderen nicht. Die Grafik und der Stil von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle spalten die Geister. Ein Fan zeigt nun aber: Da ist noch einiges rauszuholen. Auf Reddit wird sein kleines Projekt gefeiert.

Pokémon-Remakes mit aktueller Grafik

Die Sinnoh-Remakes, Pokémon Diamant & Perle, unterhalten Spieler und Spielerinnen aktuell auf der Nintendo Switch mit ihren Geschichten rund um die legendären Pokémon Palkia und Dialga. Trotz all der Freude über die neu aufgelegten Spiele der vierten Generation, gibt es auch einige Kritikpunkte der Fans – allen voran die Grafik.

Zum einen wird die Wahl der Chibi-Charaktere kritisiert, zum anderen aber auch der Stil allgemein. In den sozialen Medien wird dieser oft als sehr simpel und detailarm beschrieben.

Zur Erinnerung – so sehen die Remakes aus:

Vorsicht, leichter Spoiler für Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle!

Nun zeigt ein 3D-Artist, wie die beiden Versionen auch alternativ hätten aussehen können. Im folgenden Video seht ihr Lucia mit ihrem Plinfa, wie sie auf das legendäre Pokémon Arceus treffen:

Der Creator des Videos, AdrianMendezzGarcia, betont im Video sowie im Kommentarbereich, dass es sich hierbei nicht um ein richtiges Spiel handelt. Es wird also keine weiteren Videos zu diesem Projekt geben. Das Video sei nur zum Lernen des Hobbys und für sein Portfolio entstanden.

Was sagt die Community?

Unter seinem Post erhält der Künstler eine Menge Zuspruch. Spieler und Spielerinnen meinen, dass sie sich genau solch eine Grafik von Pokémon-Spielen wünschen würden. Auch die kleinen Details werden in den Kommentaren gelobt. Plinfa verhalte sich extrem glaubwürdig – immerhin versteckt es sich aus Angst hinter seiner Trainerin, als das furchteinflößende Arceus vom Himmel hinabsteigt.

Teile der Community trauern dem hinterher, was hätte sein können. Hätte sich ILCA, das Entwicklerstudio hinter den Remakes, genauso viel Mühe gemacht – hätten wir vielleicht ein ähnlich schönes Pokémon-Spiel haben können? Eines in dem Kleidung und Handtaschen sich realistisch bewegen und die Inszenierung der Kämpfe tatsächlich rüberbringt, wie angsteinflößend manche Gegner sind?

Neben dem simplen Look und den nervigen Bugs im Spiel, kritisieren einige Fans auch den niedrigen Schwierigkeitsgrad der Spiele.