MAG 2021: Der Kampf um das besondere Event ist entschieden

Das Liveprogramm der MAG Online 2021 begeisterte mit Spielen, Cosplay, Challenges und vielem mehr. Bildquelle: Twitch/insightmag.

Wir haben uns die digitalen Hallen der MAG 2021 angesehen und uns in die Schlacht der Farben begeben. Zudem haben wir das reichhaltige Twitch-Programm verfolgt und wollen nun sofort in das Event 2022 eintauchen. In einem kurzen Rückblick lassen wir die Online-Convention einmal Revue passieren.

Der Kampf um MAG City hat einen Gewinner

Nachdem wir dieses Jahr bereits die digitalen Messestände der Indie Arena Booth zur gamescom 2021 in vollen Zügen genießen konnten, haben wir uns die virtuelle Convention der MAG 2021 ebenfalls mal genauer angesehen. Und wir müssen sagen: Das war geil!

Das Community-Event konnte mit seiner spannenden Wettkampfmechanik in MAG City ordentlich bei uns punkten – und wir in dem Browsergame.

Um am Kampf um MAG City teilnehmen zu können, war es nötig sich dem blauen Team von Megan oder dem pinken Team von Maggie anzuschließen. Wir entschieden uns für Maggie und tauchten die einzelnen Colorspots der Areale in unsere Teamfarben – wenn wir denn schnell genug waren.

In den einzelnen Gebieten von MAG City versteckten sich Patches, die zu einem schicken Gesamtbild zusammengefügt wurden.

Denn diese waren immer mit einem Timer versehen, der den Farbwechsel nur zu einer bestimmten Zeit zuließ. Und so frönten wir freudig einer Art Capture the Flag. Neben diesem Spielprinzip galt es 100 schick gestalte Sticker und 12 Patches zu finden, welche in den Hallen verteilt waren. Dieser MMO-Ansatz der diesjährigen Messe sorgte bei uns für jede Menge Spaß und Sammelfieber. Ein toller Anreiz, um die gesamten Bereiche zu entdecken und so die Game-Stations, Künstler und Influencer zu besuchen.

Auch versteckte Geheimnisse kurbelten die Entdeckerlust an, welche in einer Belohnung durch Erfahrungspunkte und Level-Ups gipfelte, yay!

Immer wieder wurde der Spielspaß durch eine leichte Überlastung des Browsergames getrübt und am Ende mussten wir uns mit Team Maggie auch noch dem Team Megan geschlagen geben. Die nächstes Jahr in blau getränkte MAG gilt es dann wohl zurückzuerobern.

Wenn ihr das Spektakel um die Wettkampfmechanik einmal im Bewegtbild sehen wollt, könnt ihr den offiziellen Trailer auschecken:

Unser Highlight: Das Twitch-Programm

Während man die digitalen Hallen der Community-Convention durchschritt, hätte es keine bessere Begleitung als das umfangreiche und durchgängige Liveprogramm der MAG Online geben können.

Auf Twitch moderierte Streamer Fishcop mit vielen weiteren Content Creators wie Lara Loft, Milschbaum, PietSmiet und empfing weitere interessante Gäste. Diese zauberten eine besonders gemütliche, sogar fast familiäre Atmosphäre, die für eine entspannte und perfekte Unterhaltung sorgte.

Es gab lustige Koch-Challenges zu bestaunen, spannende Rate-Runden, interessante Spielevorführungen und zudem aufschlussreiche Interviews. Wenn ihr euch die drei Tage an Programm nachträglich anschauen wollt, könnt ihr die Aufzeichnungen auf Twitch finden.

In Zeiten, in denen die Temperaturen sinken und Corona uns zur Distanzierung zwingt, hätten wir uns keine bessere Online-Messe mit Liveprogramm wünschen können. Wir fiebern der MAG 2022 entgegen und wünschen uns eine Revanche gegen Megan. Ob dann wieder rein digital oder vor Ort – wir sind gespannt.