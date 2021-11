Minecraft: 5-jähriges Mega-Bauwerk ist über 10 Kilometer lang

Lust auf einen Roadtrip? Das Bauwerk dieses Minecraft-Spielers lädt dazu ein. Bild: Mojang Studios, Getty Images/bluejayphoto.

Das imposante Bauwerk dieses Minecraft-Fans kann der berühmten Chinesischen Mauer oder der Route 66 in Sachen Länge sicher gute Konkurrenz machen. Seit fünf Jahren widmet er sich seinem Mega-Projekt und zeigt das Ergebnis jetzt in einem ansehlichen Video.

Die 10 Kilometer lange Minecraft-Straße

Mit riesigen Bauwerken wird in Minecraft nicht gegeizt, die kreative Community übertrifft sich immer wieder selbst. Wohingegen die meisten Bauten ihn ihrem Umfang aber eher in die Höhe ragen, ist das Mega-Projekt von diesem Fan vielmehr durch seine Länge beeindruckend.

Der Reddit-User mattycarl teilt nämlich in einem vierminütigem Video seine über zehn Kilometer lange Straße im Survival-Game. Damit schlägt er die reale Chinesische Mauer zwar noch lange nicht, kann in Minecraft-Verhältnissen damit aber deutlich beeindrucken (für alle die es interessiert: Die Chinesische Mauer ist 6.260 Kilometer lang).

Um diese erstaunliche Länge in das Sandbox-Game zu zaubern, hat mattycarl** ganze fünf Jahre** mit dem Bau zugebracht. Im Schnelldurchlauf und von fetzigen Beats untermalt, zeigt er die gesamte Strecke samt ihrer vielen Details:

Die Strecke führt dabei vorbei an den unterschiedlichsten Biomen, mal auf Brücken über Wasser, mal unterirdischen, durch größere Städte und vorbei an netten Sehenswürdigkeiten.

Diese sind natürlich auch durch mattycarl entstanden. Einmal entdeckt man sogar ein interessantes U-Boot, bei 02:24 sieht man sogar das erste Gebäude, das mattycarl je auf dem Server gebaut hat. Es ist das quietschgrüne Wollgebäude, welches sogar noch älter als die Mega-Straße ist. Den Bau begann der Ersteller im Jahr 2012 mit zarten elf Jahren, mittlerweile ist er 21.

Reddit feiert das Mega-Projekt

Auf Reddit zeigt sich die Community besonders begeistert von dem schicken Video und spendiert dem Erbauer ganze 40.000 Upvotes.

Ein User merkt an, dass die Veränderungen in der Umgebung mit dem Verlauf die zeitlich voranschreitenden Versionen von Minecraft widerspiegeln – was ziemlich cool sei.

Auch die verschiedenen Untergründe und Randbebauungen wie Laternen werden mehrfach gelobt. Ein Nutzer witzelt, dass mattycarl am Ende der Strecke ein Netherportal platzieren soll, damit sie zum "Highway to Hell" wird.

Im Thread verrät mattycarl sogar, dass er den unterlegten Pop-Song selbst komponiert hat. Den Track hat er auf Anfrage extra in einem YouTube-Video veröffentlicht.

