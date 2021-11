Nach über 20 Jahren: Programmierer entdeckt Geheimnis in Zelda: Majora's Mask

Ein Programmierer hat ein weiteres Zelda-Geheimnis gelöst. Bild: Nintendo

Das Original von The Legend of Zelda: Majora’s Mask erschien bereits vor 21 Jahren, doch noch immer gibt es Geheimnisse, die gelüftet werden können. Ein Programmierer hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Entwickler euren Namen in den Himmel schreiben.

The Legend of Zelda: Für jeden Spieler sieht der Himmel anders aus

Bei so gut wie jedem Zelda-Spiel könnt ihr sowohl den spielbaren Charakteren als auch euren Speicherständen eigene Namen geben. Solltet ihr denken, die Namen werden nur in Zwischensequenzen verarbeitet, liegt ihr falsch. Sie entscheiden auch darüber, wie der Himmel für euch aussieht.

Twitter-Nutzer und Programmierer @zel640 hat die Codes von Majora’s Mask durchforstet und dabei eine interessante Entdeckung gemacht, die er mithilfe von Bildern auf dem Portal geteilt hat.

Der Himmel wird auf der Grundlage des vom Spieler in der Speicherdatei eingegebenen Namens generiert. Zwar ist der Mond ein großer Blickfänger im Spiel, doch vergleicht ihr die Himmel, werdet ihr feststellen, dass sich die Sterne von Speicherstand zu Speicherstand ändern können.

Ist das auf jeder Konsole so?

Die Antwort lautet nein. The Legend of Zelda: Majora’s Mask erschien im Jahr 2000 für das N64, deswegen gibt es dieses Spektakel lediglich auf dieser Konsolen-Version. Das 3DS-Remake des Spiels setzt diesen Trend zum Beispiel nicht fort. Da alle „The Legend of Zelda“-Spiele aber sehr umfangreich sind, ist es durchaus möglich, dass noch weitere Geheimnisse gelüftet werden.

Vor einer kleinen Weile hat es ein Spieler zum Beispiel in Breath of the Wild geschafft, eine geheime Kiste zu looten und vielleicht gibt es noch mehr.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask ist für das N64, den Nintendo 3DS und den Nintendo GameCube erhältlich.

Habt ihr mal Lust, ein besonders niedliches Zelda-Spiel zu spielen? Dann empfehlen wir Link's Awakening: