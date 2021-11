The Last of Us 2: Fan zeigt Hinterhalt mit maximalem Entspannungsfaktor

In The Last of Us 2 braucht ihr manchmal nur einen Ziegelstein und ein gemütliches Sofa. (Bild: spieletipps / Canva - sketchify / Pixabay - Clker-Free-Vector-Images)

Naughty Dogs umstrittene Fortsetzung erschien zwar bereits letztes Jahr, aber auch heute noch finden Fans neue Wege, sich an ihre Gegner heranzuschleichen. Ein Spieler zeigt, wie gemütlich ein Hinterhalt aussehen kann.

Hinterhalt vom Sofa aus

The Last of Us 2 ist Naughty Dogs brutale Fortsetzung zu einem der besten Story-Abenteuer der PlayStation 3. Während der zweite Teil mit seiner Erzählung Spieler spaltet, sind sich Fans zumindest einig, dass das Gameplay einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Denn in The Last of Us 2 habt ihr unzählige Möglichkeiten, einer feindlichen Patrouille das Leben zur Hölle zu machen.

Eine witzige Strategie für einen Hinterhalt präsentiert der YouTuber Rakib, der sich auf völlig entspannte Weise an seinen Gegner heranschleicht. Im Video „Hinterhalt des Jahres“ seht ihr nämlich Ellie mit einem Ziegelstein bewaffnet auf einer Couch liegen und warten ... warten auf ihr nächstes Opfer. Als eine gegnerische Soldatin sich nähert, passiert alles ruckzuck und auf den präzisen Ziegelsteinwurf folgt auch schon das Messer.

(Quelle: YouTube, Rakib)

Fans feiern das Video in den Kommentaren. Der YouTube-Nutzer - Namelezz schreibt: „Das ist der seltsamste, bescheuertste und lustigste Hinterhalt, den ich je gesehen habe.“ Auch der Nutzer J kann nur loben: „Wenn du The Last of Us 2 SO VIELE MALE gespielt hast, dann musst du wirklich besonders kreativ mit deinen Kills werden.“

Neues von The Last of Us: Serie kommt voran

Während neue Informationen zu The Last of Us 3 oder einem eigenständigen Multiplayer auf sich warten lassen, macht immerhin die Serienadaption von The Last of Us gute Fortschritte. Vor zwei Monaten durften Fans zum ersten Mal Pedro Pascal und Bella Ramsey in ihren Rollen Joel und Ellie sehen.

Zwar wird sich die erste Staffel an den Geschehnissen des ersten The Last of Us orientieren, doch soll die Serie in einigen Episoden auch stark von der eigentlichen Geschichte abweichen können. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.