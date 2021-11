Gamer sammelt über 2.700 Exemplare von entsetzlichem Burger-King-Spiel

Ein Gamer präsentiert seine skurrile Burger-King-Sammlung. (Bildquelle: nitrub, Getty Images / Deagreez, Getty Images)

Leroy Patterson hat auf Reddit eine der wohl skurrilsten Videospiel-Sammlungen präsentiert. Der professionelle Wrestler besitzt über 2.700 Exemplare eines berüchtigten Fast-Food-Spiels – und ist noch lange nicht satt.

Über Geschmack kann man bekanntermaßen nicht streiten – in einigen speziellen Fällen lässt sich eine Diskussion allerdings kaum umgehen. Zum Beispiel bei einem Reddit-Post von Profi-Wrestler Leroy Patterson, der insgesamt absurde 2.706 Exemplare des Burger-King-Werbespiels Sneak King für die Xbox 360 angehäuft hat.

Wrestler macht schräges Xbox-360-Spiel zum Sammelobjekt

In einem Post auf Reddit zeigt Wrestler Leroy Patterson seine ebenso beachtliche wie bizarre Videospielsammlung – diese besteht in erster Linie aus einem massiven Haufen an Exemplaren des Spiels Sneak King, in dem Gamer das Burger-King-Maskottchen durch vier Level manövrieren müssen. Mit einer Metacritic-Wertung von 54 und einem User-Score von 5,6 hat das Spiel wohl nicht allzu viele Fans – dafür aber offensichtlich einen Super-Fan.

Laut eigener Aussage hat Patterson zunächst mit einem Exemplar angefangen, bevor er 50 Discs des Spiels in einem 1-Dollar-Laden erstanden hat. Danach hat er das Burger-King-Game in größeren Menge geordert und sich nun zum Ziel gesetzt, so viele Exemplare von Sneak King wie nur möglich zu sammeln. Um seine Sammel-Reise zu dokumentieren, hat er sogar einen eigenen YouTube-Channel gegründet. (Quelle: YouTube)

Gaming-Sammlung: Eigenwillige Burger-King-Sammlung

Nachdem Pattersons erster Reddit-Post für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat, hat er im Anschluss mit einer weiteren Beichte nachgelegt: Anscheinend besitzt er nicht nur 2.700 Exemplare von Sneak King, sondern zusätzlich auch noch rund 2.000 Exemplare der Burger-King-Spiele Big Bumpin' und Pocket Bike Racer. (Quelle: Reddit)

Mit dieser Masse an Games dürfte Patterson wohl die größte private Burger-King-Spiele-Sammlung der Welt sein Eigen nennen – und darauf vermutlich ziemlich stolz sein. Die Geschmäcker sind nun einmal verschieden.

Neben kuriosen Spielen gibt es auch verrückte Konsolen – wir zeigen euch neun schräge Plattformen in unserer Bilderstrecke:

