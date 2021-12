PlayStation 5 bei MediaMarkt: Inklusive Ghost of Tsushima, Death Stranding & Deathloop wieder verfügbar

Die PlayStation 5 Disc-Edition gibt es gerade bei MediaMarkt inklusive Spiele-Bundle und Tarif. spieletipps hat alle Informationen zum Konsolen-Angebot für euch. (Bild: GIGA)

Das PlayStation 5 Tarif-Bundle ist gerade wieder auf Lager! Allerdings nur in sehr limitierter Stückzahl, wer sich das Angebot nicht entgehen lassen möchte, sollte sich beeilen.







PS5 Disc-Version bei MediaMarkt*

MediaMarkt bietet gerade ein Konsolen-Bundle inklusive 40 GB-Handytarif an, das sich sehen lassen kann. Mit dabei ist nicht nur die PS5-Disc-Edition, sondern auch die drei Hit-Titel Ghost of Tsushima (Directors Cut), Death Stranding (Directors Cut) und das brandneue Deathloop. Außerdem könnt ihr euch einen 100 Euro Wechselbonus sichern. Das Angebot ist allerdings stark limitiert und erhältlich nur so lange der Vorrat reicht.

PlayStation 5 Disc-Edition inkl. 3 PS5-Games jetzt bei MediaMarkt

Die Nachfrage ist überwältigend: Die PlayStation 5 ist immer noch überall ausverkauft. Es tauchen aber zum Glück vereinzelt stark limitierte Angebote mit Tarifen auf, an denen Scalper kein Interesse haben. Nachdem die letzten Tarif-Bundles sehr schnell ausverkauft waren, bietet MediaMarkt ein neues PS5-Angebot an. Dort bekommt ihr nicht nur einen Handy-Tarif mit 5G-fähigem 40 GB Datenvolumen im Netz von o2, sondern auch die PlayStation 5 Disc-Edition und die drei Gaming-Hits Ghost of Tsushima (Directors Cut), Death Stranding (Directors Cut) und Deathloop** für 34,99 Euro im Monat.

Tarif-Details des PS5-Bundles mit "Free M Boost" inkl 40 GB bei o2

Telefon- und SMS-Flat

40 GB (bis zu 300 Mbit/s und 5G-fähig )

und ) 34,99 Euro im Monat

Euro im Monat Einmalige Kosten für die PS5 + Spiele: 99 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: ab 3,95 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 982,70 Euro

Sony PS5 inkl. Tarif bei MediaMarkt: Lohnt sich das Angebot?

Wir haben für euch nachgerechnet: Die Sony PlayStation 5 Disc-Edition selbst kostet UVP mindestens 499 Euro, wenn sie denn mal erhältlich ist. Die PS5-Spiele Ghost of Tsushima Directors Cut rund 60 Euro, Death Stranding Directors Cut ca. 30 Euro und Deathloop rund 50 Euro. Rechnet man jetzt den Wert der Hardware aus den Gesamtkosten raus, bleiben 343,70 Euro für den Tarif übrig und man zahlt somit effektiv 14,32 Euro pro Monat für einen 5G-fähigen Handy-Tarif mit 40 GB Datenvolumen. Wenn ihr eure Rufnummer mitnehmt könnt ihr euch außerdem noch einen 100 Euro Wechselbonus sichern.

Da es sich bei diesem Angebot um einen Tarif im Netz von o2 handelt, haben wir die regulären Preise des "Free M Boost" zum Vergleich herangezogen. Für einen Tarif mit 40 GB zahlt ihr bei o2 aktuell ca. 34,99 Euro im Monat, das ist also doppelt so viel. Wenn ihr es leid seid vergeblich die PlayStation 5 zu suchen, gleichzeitig einen neuen Handyvertrag mit viel Datenvolumen gebrauchen könntet und kein Problem damit habt euch 24 Monate lang vertraglich zu binden, ist das Angebot empfehlenswert.

Vergesst aber nicht, rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.

