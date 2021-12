Pokémon Diamant & Perle hat einen äußerst kuriosen Bug. (Bild: Game Freak, ILCA)

Ein merkwürdiger Glitch in Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle überrascht derzeit die Spieler. Ihre Pokémon ändern nämlich urplötzlich den Namen – Was passiert da genau und woran könnte der Bug liegen?

Pokémon-Entwicklungen ändern Spitznamen

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle schicken Fans zurück nach Sinnoh und stellen sie damit vor so einige Bugs, die von "nervig" bis hin zu "spielbrechend" reichen.

Der folgende Glitch ist hingegen einfach nur merkwürdig. Mehrere Spieler und Spielerinnen haben mittlerweile dokumentiert, wie die Spitznamen ihrer Pokémon kurzerhand vom Spiel geändert werden. Das Ganze kann während einer Entwicklung passieren und hält – glücklicherweise – nur für den Prozess der Entwicklung an. Danach heißen die Pokémon also wieder so, wie ihre Trainer sie benannt haben.

Das Schlurp des Streamers Tony_Daddi wurde so zum Beispiel prompt von Bertha zu Gustavo umbenannt:

Die vom Spiel gegebenen Spitznamen scheinen dabei immer recht normale Menschennamen zu sein. Mal werden diese groß, mal klein geschrieben – wie das folgende Beispiel zeigt. Hier wurde aus "girlboss" ein "mike":

Vermutlich wird "mike" hier plötzlich klein geschrieben, weil auch der ursprüngliche Spitzname des Pokémons klein geschrieben war.

Laut den Kommentaren unter den Tweets ist dies auch schon einigen anderen Poké-Fans passiert. Sogar wenn sie ihren Monsterchen keine eigenen Spitznamen verpasst haben.

Warum gibt es diesen Bug überhaupt?

Was genau den Glitch auslöst, ist bisher unbekannt. Zum Glück ist die Namensänderung zwar nicht permanent, da sie jedoch extrem kurios ist, kommt die Frage auf: Wie passiert so etwas?

Das vermutet Kollege Micky Auer, der – vor vielen, vielen Jahren – für die Lokalisierung von Nintendo-Spielen mitverantwortlich war:

"In der Vergangenheit wurde für jede Sprache, in die Nintendo-Spiele übersetzt wurden, eine Reihe von gebräuchlichen und unverfänglichen Namen freigegeben. Diese Namen sollten für interne Produktions- und Qualitätssicherungszwecke immer dort verwendet werden, wo Spielerinnen und Spieler eigene, frei wählbare Namen einsetzen konnten. Das galt damals vor allem für die Produktion von Screenshots für Print-Manuals, damit darin nicht versehentlich Schimpfworte oder ähnliches auftauchten. Es ist denkbar, dass ein ähnlicher Prozess mittlerweile auch in die Software-Produktion eingeflossen ist. Wenn solche Namenslisten im Code verankert sind, kann es durchaus sein, dass ein Glitch dazu führt, dass sie nun wieder an die Oberfläche geraten. Das ist zwar nur eine Vermutung meinerseits, wäre aber naheliegend."

Vermutlich wurden diese plötzlich auftauchenden Namen also von Spieletestern oder Entwicklern verwendet und sind im Code des Spiels geblieben.

