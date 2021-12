Townscaper ist so entspannend, dass ihr vielleicht all eure Sorgen vergesst. Und jetzt ist es auch kostenlos.

Gerade wenn die Tage kürzer und dunkler werden, sind besonders entspannende, süße Spiele gefragt, mit denen man die Weihnachtsstimmung noch etwas ankurbeln kann. Townscaper ist so ein Spiel – und ihr könnt es hier und jetzt kostenlos im Browser ausprobieren.

Townscaper lässt euch kreative Städte ohne Druck bauen

Hier ein Häuschen, dort ein Turm – und dann die Farbe ändern! Ein entspannenderes Aufbauspiel als Townscaper hat es 2021 wahrscheinlich nicht gegeben. In dem City-Builder gibt es kein Ziel, keine Probleme und nur eine Palette an Farben zum Auswählen: Setzt Bauwerk an Bauwerk und lasst euch überraschen, was aus euren Entscheidungen entsteht. Denn ihr wählt nicht die Form der Häuser aus; diese verändert sich stattdessen mit angesetzten neuen Bauteilen. Es ist also jedes Mal wieder eine Überraschung, was ihr erschaffen könnt!

Falls euch eure Kreation nicht gefällt, könnt ihr einfach wieder neu starten und eine noch hübschere und verrücktere Stadt bauen.

Kostenlos im Browser spielbar

Die kostenlose Townscaper-Demo ist nicht derart riesig wie das kostenpflichtige Spiel auf Steam, aber für einen ersten Eindruck ist sie perfekt. Und wer weiß, vielleicht reicht sie euch auch schon für einen kurzen Spaß zwischendurch.

Zur Demo gelangt ihr einfach über die offizielle Seite des Spiels; installieren müsst ihr nichts, denn die Demo läuft im Browser. Aber Vorsicht: Womöglich könnt ihr nicht mehr aufhören zu spielen, wenn ihr einmal anfangt!

Ihr braucht gerade ein tolles, entspannendes Spiel? Schaut bei unseren In-die-Decke-einkuscheln-Tipps vorbei – Spiele, in denen ihr euch verlieren könnt.

Die volle Version von Townscaper ist im August 2021 auf Steam erschienen und kann von euch für den geringen Preis von 4,99 Euro gekauft werden. Den Kommentaren zufolge ist es super für einen entspannenden Feierabend geeignet – und kann euch all eure Sorge vergessen lassen. Probiert es aus!