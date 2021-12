Fan-Remaster von bestem Resident Evil hat nach 7 Jahren endlich Release-Termin

Ein Fan-Remaster poliert Resident Evil 4 mächtig auf. (Bildquelle: Damir_Khabirov, Getty Images)

Nach sieben Jahren harter Arbeit steht ein Fan-Remaster in HD von Resident Evil 4 endlich vor der Veröffentlichung. Das Mammut-Projekt hat knapp 13.000 Stunden Arbeit verschlungen und wird Anfang 2022 gratis für den PC releast.

Zwei Entwickler haben seit 2014 an einer außerordentlich aufwendigen Mod für Resident Evil 4 gearbeitet, das für viele als das beste Spiel der Horror-Reihe gilt. Nun hat das Fan-Remaster endlich einen Release-Termin: Am 22. Februar 2022 soll es gratis für den PC erscheinen.

Resident Evil 4: Fan-Remaster poliert Grafik auf

Horror-Fans werden sich erinnern, dass Resident Evil 4 bereits vom Entwickler Capcom ein offizielles HD-Remaster erhalten hat – dieses erschien allerdings mittlerweile vor acht Jahren und wird nicht in allen Belangen den Ansprüchen der heutigen Gamer gerecht. Das neue Fan-Remaster dagegen hat den Anspruch, die bestmögliche Grafik-Erfahrung abzuliefern.

Die beiden Entwickler Cris und Albert haben bisher zusammen knapp 13.000 Stunden an dem ambitionierten HD-Projekt gearbeitet. Außerdem hat das Remaster bis hierhin beachtliche 15.440 US-Dollar gekostet und 16.100 US-Dollar in Spenden eingenommen. Erste Eindrücke könnt ihr euch übrigens von den Bildern auf der Website des Projekts holen – die Screenshots dort zeigen eindrücklich, die Fan-Version dem Capcom-Remaster in Sachen Grafik-Details überlegen ist. (Quelle: ResidentEvil4HDProject)

Resident Evil 4 (PS4)

Fan-Remaster von Horror-Klassiker kommt 2022

Resident Evil 4 wurde ursprünglich 2005 für den GameCube veröffentlicht und entwickelte sich zu einem der beliebtesten Spiele des langlebigen Franchises. Mit einem Metascore von 96 und einem User-Score von 9.2 hat sich das Spiel als absoluter Klassiker des Survival-Horror-Genres etabliert. (Quelle: Metacritic).

Das Fan-Remaster würdigt das Spiel nun also satte 17 Jahre nach dem erstmaligen Release mit einer aufwendigen Frischzellenkur.

In unserem Video fassen wir für euch die Handlung der Resident-Evil-Reihe in nur 681 Sekunden zusammen:

Resident Evil Village Die ganze Reihe in 681 Sekunden zusammengefasst

Resident Evil 4 bekommt ein ambitioniertes Fan-Remaster. Die HD-Mod soll nach sieben Jahren Arbeit endlich am 22. Februar 2022 erscheinen. Erste Screenshots von der Website versprechen eine eindrucksvolle Grafik für den Horror-Klassiker.