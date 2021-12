Steam-Spieler feiern neues Open-World-Game im Mittelalter

Das rundenbasierte Rollenspiel Wartales kann sich gerade auf Steam behaupten. Bild: Shiro Games, Valve.

Auf Steam macht sich ein Open-World-Spiel taufrisch auf in die Topseller und begeistert die PC-Spieler mit einer einladenden Mittelalter-Welt. Was das riesige RPG so auszeichnet und was der Trailer hergibt, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Mittelalter-RPG erobert Steam-Topseller

Gerade brandneu erschienen, kann sich das taktische Rollenspiel Wartales gleich auf dem ersten Platz der Steam-Topseller einrichten. Das riesige Open-World-Game von Shiro Games gibt euch einen Trupp von Söldnern an die Hand, mit dem ihr die Mittelalter-Welt erkundet, neue Gefährten rekrutiert und Kopfgelder sammelt.

Wie so ein Streifzug durch die Weiten von Wartales aussieht, zeigt euch der offizielle Release-Trailer des Games:

Was sagen die Bewertungen zu Wartales?

Das Mittelalterabenteuer befindet sich zurzeit noch in einer Early-Access-Phase und schlägt dabei mit einem stolzen Preis von über 30 Euro zu Buche. Dennoch bewerten 80 Prozent der Spieler das RPG als sehr positiv. Bis zum 08. Dezember könnt ihr Wartales auf Steam übrigens noch mit einem kleinen Rabatt absahnen.

Für Freunde von rundenbasierten Rollenspielen und Mittelalter-Settings sei Wartales genau das Richtige. Lobend hervorgehoben wird vor allen Dingen das übersichtliche Skillsystem. Auch das Gameplay in den Kämpfen sei sehr motivierend.

Es werden oft Vergleiche zu Spielen wie Bannerlords, Battle Brothers und Vagrus gezogen – wer von diesen Games begeistert war, wird wohl auch mit Wartales seine Freude haben.

Ein großer Kritikpunkt darf allerdings nicht außen vor gelassen werden: Viele Spieler sehen großes Potential in dem Rollenspiel, aber erleben des Öfteren deutliche FPS-Einbrüche bis hin zum kompletten Einfrieren des Spiels. Die Early-Access-Phase merkt man dem Spiel also noch deutlich an.

Wartales bietet eine riesige Welt, doch welche Open-Worlds sind eigentlich die Größten? Das verrät diese Bilderstrecke:

Das brandneue Open-World-RPG Wartales kann sich frisch mit Release den ersten Platz unter den Steam-Topsellern sichern. Bei den PC-Spielern kommt das taktische Abenteuer also trotz holprigem Early-Access mehr als gut an.