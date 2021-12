Wer schnappt sich den GOTY-Preis 2021? (Bild: The Game Awards)

Seit 2014 finden die Game Awards jährlich statt und zeichnen das beste Spiel des Jahres aus. Das sind die GOTY-Gewinner der letzten sieben Jahre.

The Game Awards und ihre Sieger

Es ist ein Festtag für Spiele! Seit dem Startschuss 2014 zelebrieren die Game Awards jedes Spielejahr. Die Show bietet Gamern auf der ganzen Welt einen Einblick in die neuesten Spiele und kürt die überzeugendsten Games in Dutzenden Kategorien.

Die größte Aufmerksamkeit bekommt aber der Game of the Year Award. Ganze sieben Spiele haben diese Auszeichnung auf den Game Awards bisher erhalten. Kurz vor der nächsten Verleihung möchten wir euch alle bisherigen GOTY-Gewinner in der folgenden Bilderstrecke präsentieren.

Die diesjährigen Game Awards finden am 9. Dezember statt – aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland am 10. Dezember, um 2 Uhr nachts. Wir sind gespannt, welches Spiel die GOTY-Siegerliste ergänzt.