Dead by Daylight in witzig: Wird das der neue Multiplayer-Hit?

Propnight glänzt wie Dead by Daylight mit Survival-Horror-Elementen, nimmt sich dabei aber nur halb so ernst. Bild: MYTONA.

Ein neues Multiplayer-Game auf Steam vereint das Prinzip aus Dead by Daylight mit dem Spielmodus Prop Hunt von Garry's Mod – kann das gutgehen? Der Trailer sieht vielversprechend aus und unter den Topsellern ist das Survival-Horror-Spiel schon zu finden. Doch es gibt auch viel Kritik.

Dead by Daylight trifft Prop Hunt

Seit dem 1. Dezember gibt es ein neues Multiplayer-Game auf Steam, welches sich bereits in die Topseller der Plattform geschlichen hat. Propnight verfolgt das gleiche Konzept wie Horror-Liebling Dead by Daylight und schickt vier Überlebende zusammen mit einem Killer in die Arena.

Das Besondere an Propnight: Statt einfach nur als Charakter durch die Gegend zu laufen, verwandeln sich die Überlebenden zum Verstecken in Requisiten. Ob Autoreifen, Spielzeugauto oder Schachfigur – die Auswahl ist groß. Der gewisse Witz wird dabei noch durch eine realistische Physik verliehen, mit der ihr gekonnt durch die Karten fliegen könnt.

Um zu sehen, wie genau das aussieht, könnt ihr mal den Trailer zu Propnight anschauen:

Was sagen die Steam-Spieler zu Propnight?

Trotz des vielversprechenden Trailers und dem Auftauchen in den Steam-Topsellern hagelt es zum Release auch ordentlich Kritik zu Propnight. Das Spiel ist zurzeit als größtenteils positiv bewertet.

Viele bemängeln den unfertigen Status des Spiels, obwohl dieses schon offiziell erschienen ist. Viele Elemente sind noch sehr fehlerbehaftet und benötigen eine Optimierung.

Zudem fehlen offenbar grundlegende Inhalte, die dem Multiplayer mehr Spaß und Tiefe verleihen würden. Darunter auch ein System für den Fortschritt.

Das generelle Konzept von Propnight sei sehr gut und das Potential damit groß. Auch die gute Grafik wird mehrfach gelobt. Bisher hat das Game ganze vier Karten sowie fünf Killer und Überlebende, was für genug Abwechslung sorgt.

Propnight kann sicherlich für lustige Multiplayer-Runden mit Freunden sorgen, in denen Psychospielchen gut untergebracht werden können. Wenn die Entwickler die Kritikpunkte ausbessern und sich eine Community um Propnight bilden kann, könnte es sicherlich zu einem neuen Multiplayer-Hit auf Steam mutieren.

Ihr wollt weitere Spiele, die ihr zusammen mit euren (unerfahrenen) Freunden zocken könnt? Bitteschön: