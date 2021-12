The Witcher: Plan für neue Spiele könnte Fans vor den Kopf stoßen

CD Projekt Red hat neue Pläne für die The-Witcher-Reihe. (Bild: CD Projekt Red / Getty Images – Deagreez)

Schon zum Release von The Witcher 3 war klar: Das RPG beendet die Geschichte von Geralt, die Saga soll jedoch weitergehen. Nun hat sich der Präsident des Entwicklerstudios kurz zu den weiteren Plänen im Witcher-Universum geäußert. So soll die Reihe in Zukunft auch auf Multiplayer-Funktionen setzen. Doch eines lässt er noch offen.

The Witcher in Zukunft mit Mehrspieler-Modus?

Wer an die Hauptteile der The-Witcher-Reihe von CD Projekt Red denkt, dem kommen wahrscheinlich zuerst die großen Stärken der Spiele in den Sinn. Eine riesige erwachsene Spielwelt, in der es vor interessanten Geschichten nur so wimmelt und der Fokus auf eine packende Singleplayer-Kampagne.

Alle drei Hauptspiele waren bislang pure Einzelspieler-Erfahrungen, doch das könnte sich in Zukunft ändern, wie CD Projekt Reds Präsident Adam Kicinski in einem Investoren-Call durchblicken lässt:

„Wir planen, beide Franchises, einschließlich Cyberpunk, in Zukunft schrittweise um Multiplayer-Funktionen zu erweitern. Wir verraten nicht, welches Franchise als erstes eine solche Funktionalität erhalten wird, aber der erste Versuch wird etwas sein, aus dem wir lernen können, und dann können wir mehr und mehr hinzufügen. Wir wollen also Schritt für Schritt unsere Einzelspieler-Erfahrungen für den Mehrspieler-Modus öffnen, aber wir wollen solche Funktionen nur langsam hinzufügen.“

Aus Kicinskis Statement wird jedoch nicht klar, welche Spiele im The-Witcher-Universum er genau meint. Schließlich haben Games wie Gwent: The Witcher Card Game bereits jetzt einen Multiplayer-Modus. Gut möglich also, dass sich der Präsident von CD Projekt Red auf diese und folgende Auskopplungen der Hauptreihe bezieht.

Es besteht jedoch durchaus die Möglichkeit, dass das Studio auch über die Integration einer Multiplayer-Komponente in The Witcher 4 nachdenkt. Wie genau diese aussehen könnte, ist jedoch noch nicht bekannt.

Es würde jedoch naheliegen, dass diese losgelöst von der eigentlichen Einzelspieler-Kampagne existiert – einen ähnlichen Plan verfolgt das Studio immerhin aktuell bei Cyberpunk 2077.

The Witcher 3: Next-Gen-Version erscheint im Sommer 2022

Bis sich CD Projekt Red um große neue Spiele kümmern kann, wird wahrscheinlich noch viel Zeit vergehen. Aktuell wird der Großteil der Ressourcen in die Entwicklung der Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 gesteckt, die im Frühjahr 2022 erscheinen soll.

Im Sommer 2022 steht dann bereits der nächste große Release an. Zu diesem Zeitpunkt soll dann auch die Next-Gen-Version des inzwischen 6 Jahre alten RPG-Hits The Witcher 3: Wild Hunt für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Schon jetzt zeigen Modder, wie schön das Action-RPG auch heute noch mit einigen Anpassungen aussehen kann. Wir sind gespannt, was CD Projekt Red aus den Next-Gen-Konsolen herausquetschen kann.