Gratis-Spiel: Epic schenkt euch einen echten Mehrspieler-Knaller

Sichert euch jetzt Dead by Daylight gratis auf Epic. (Bild: Behaviour Interactive Inc. / Pixabay – Clker-Free-Vector-Images)

Kurz vorm Wochenende aktualisiert Epic wieder sein Angebot an Gratis-Games. Dieses Mal kommen Multiplayer-Fans auf ihre Kosten, denn ihr könnt ab sofort Dead by Daylight kostenlos abstauben.

Dead by Daylight kostenlos: Epic schenkt euch Horror-Multiplayer

Halloween liegt zwar schon über einen Monat zurück, doch daran scheint sich Epic Games nicht zu stören. Denn ab sofort könnt ihr euch über den Online-Shop der Steam-Alternative den Multiplayer-Hit Dead by Daylight kostenlos sichern – aber nur für kurze Zeit. Die Gratis-Aktion läuft nur bis zum 09. Dezember 2021 um 17:00 Uhr. Danach gibt es wieder neue Gratis-Games abzustauben.

Bei Dead by Daylight handelt es sich um ein Spiel mit asynchronem Multiplayer. Als Spieler habt ihr die Wahl entweder die Rolle eines verrückten Killers zu übernehmen oder aber in die Haut von einem der vier Überlebenden zu schlüpfen, die sich auf die Suche nach einem Ausgang machen müssen. Um diesen zu öffnen müssen vorab Generatoren gestartet werden, die auf der Spielkarte verteilt sind.

Der Killer will das natürlich verhindern und kann je nach Charakter unterschiedliche Fähigkeiten nutzen, um sich einen Vorteil gegenüber den Überlebenden zu verschaffen. Schafft er es, sich eines seiner Opfer zu schnappen, ist dieses nicht sofort verloren. Wenn die anderen Überlebenden zusammenarbeiten, können sie ihren Mitspieler aus den Klauen des Killers befreien.

Das Spiel endet entweder dann, wenn der Killer alle Überlebenden geschnappt und um die Ecke gebracht hat oder es die Überlebenden geschafft haben, den Ausgang zu öffnen und zu entkommen.

Der Launch-Trailer des Spiels stimmt euch gut auf den Horror-Multiplayer ein:

Dead by Daylight: Launch Trailer

Dead by Daylight gratis bei Epic Games abstauben

Weitere Gratis-Spiele

Wer mit Dead by Daylight nichts anfangen kann, geht diese Woche aber nicht zwangsweise leer aus. Denn Epic bietet im gleichen Zeitraum auch noch das Rätselspiel while True: learn() an. In diesem ist es eure Aufgabe, ein Übersetzungsgerät zu erschaffen, das es euch erlaubt, eure Katze zu verstehen. Das Spiel will euch dabei vor allem spielerisch zum logischen Denken animieren und euch in die Welt des Programmierens einführen.

while True: learn() gratis bei Epic Games abstauben

Ab dem 09. Dezember 2021 gibt es dann zwei neue Gratis-Spiele: Godfall Challenger Edition und Prison Architect. Sobald ihr euch die beiden Games herunterladen könnt, werden wir euch nochmal in Form eines Artikels daran erinnern.