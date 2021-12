Steam-Highlight: Survival-Spiel erklimmt die Top-Charts

Neuer Steam-Hit: Survival-Game Icarus stürmt die Charts.

Nachdem das Sci-Fi-Game Icarus bereits vor einigen Wochen die Steam-Verkaufscharts erobert hatte, kommt es nun aus gutem Grund zurück: Das knallharte Survival-Abenteuer feiert heute seinen offiziellen Release-Termin.

Update vom 3. Dezember 2021:

Heute ist es endlich soweit: Das sitzungsbasierte Survival-Spiel Icarus hat seinen offiziellen Release-Termin. Zu diesem Anlass findet sich das Abenteuer, in dem ihr auf einem feindseligen Planeten überleben müsst, sogar direkt auf Platz 2 der Steam-Verkaufscharts ein. Bereits vor einigen Wochen konnte das Spiel in der Beta-Phase von Vorbestellern auf Herz und Nieren geprüft werden und fand sich damals ebenfalls an der Spitze der Steam-Charts wieder. Aktuell ist das Survival-Game auf der Plattform übrigens auch um 10 Prozent im Preis reduziert. (Quelle: Steam)

Originalmeldung:

Im kommenden Sci-Fi-Abenteuer Icarus vom neuseeländischen Entwickler RocketWerkz müsst ihr euch den Herausforderungen der harschen Umgebung auf dem namensgebenden Planeten stellen und überleben. Das Spiel wird voraussichtlich am 20. November releast, doch Vorbesteller katapultieren es bereits jetzt schon in Steams Topseller-Liste. Der Lohn dafür sind Beta-Wochenenden, bei denen Gamer schon jetzt einige Facetten des unbarmherzigen Planeten genauer kennenlernen dürfen.

Icarus: Sci-Fi-Survival sorgt für Aufsehen

In dem Survival-Game hat die Menschheit versucht, Icarus per Terraforming zu einer zweiten Erde zu machen – doch das Projekt ist fehlgeschlagen und die Lebensumstände auf dem Planeten sind entsprechend rau: Die Luft ist giftig, das Wetter unberechenbar und die Tierwelt gefährlich.

Schaut euch hier den offiziellen Teaser zu Icarus an:

Icarus: Teaser-Trailer

Als sogenannte Schürfer müsst ihr auf Erkundungsmissionen auf Icarus gehen und dort nach wichtigen Materialien und Rohstoffen suchen. Dabei müsst ihr euch in echter PvE-Manier gegen die Umgebung des Planeten zur Wehr setzen. Als Koop-Abenteuer könnt ihr insgesamt mit acht Spielern gleichzeitig auf die gefährlichen Touren gehen. (Quelle: Steam)

Steam: Sci-Fi-Game wird zum Vorbesteller-Hit

Bis zum geplanten Release im November bietet Icarus den Vorbestellern noch einige Beta-Wochenenden an, bei denen Features und Regionen des Spiels genauer untersucht werden können. Das nächste Wochenende wird sich um Stürme auf dem Planeten drehen, während danach unter anderem auch noch die Arktis- und Wüstenregionen sowie die Missionen ins Rampenlicht gerückt werden. Mit der Platzierung auf der Steam-Topseller-Liste scheint das Spiel in jedem Fall jetzt schon einige Survival-Fans von sich überzeugt zu haben. (Quelle: Steam)

In unserem Video zeigen wir euch, was wir im August in der Redaktion spielen:

Die Must Plays im August

Die ersten Trailer und das versprochene Gameplay wecken ohne Frage große Erwartungen für das Survival-Game. Wenn jetzt die Beta-Wochenenden auch noch für Begeisterung sorgen, könnte Icarus ein voller Erfolg werden.