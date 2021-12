Die Releases in der Kalenderwoche 49.

Draußen herrscht die Kälte und Zuhause der heiße Kakao. Aber auch Neuveröffentlichungen stehen vor der Tür: In dieser Woche schlagen unter anderem der Master Chief und Endwalker für Final Fantasy 14 zu.

Rune Factory 4 | 7. Dezember

PC / PS4 / Xbox One

In Rune Factory 4 trifft eine Bauernhof-Simulation im Stile von Harvest Moon oder Stardew Valley auf Fantasy-Rollenspiel. Euer Protagonist oder eure Protagonistin landet zu Beginn auf dem Rücken eines freundlichen Drachen, welcher euch wiederum zu einem Schloss bringt. Dort übernehmt ihr die Rolle des Herrschers und müsst fortan einige Aufgaben für die Bewohner erledigen.

Dazu gilt es einerseits Pflanzen anzubauen, Fische zu fangen und verschiedene Gerichte zu kochen. Andererseits könnt ihr auch außerhalb der Stadtmauern gefährliche Dugeons erkunden, gegen Bossgegner antreten und frische Ausrüstung abstauben. Darüber hinaus könnt ihr Freundschaften mit den Bewohnern und gewissen Monstern schließen und an zahlreichen Festaktivitäten teilnehmen.

Mit dem Release für PC, PlayStation 4 und Xbox One ist es bereits die dritte Veröffentlichung von Rune Factory 4. Zuvor ist das Rollenspiel bereits für den Nintendo 3DS im Jahr 2014 und 2020 für die Nintendo Switch veröffentlicht worden.

Life is Strange: True Colors | 7. Dezember

Switch

In Life is Strange: True Colors schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle einer Protagonistin mit übernatürlichen Fähigkeiten. Alex Chen will zu Beginn des Spiels ein neues Leben mit ihrem Bruder im Dörfchen Haven Springs beginnen, aber schnell entwickelt sich der Plan ganz anders. Aus dem Neuanfang wird eine Tragödie, die Alex unbedingt aufklären muss.

Dafür erkundet ihr mit Alex das kleine Dorf, interagiert mit ganz unterschiedlichen Bewohnern und nutzt Alex' Kraft, die Emotionen anderer zu erleben und zu manipulieren, zu eurem eigenen Vorteil. Anders als in früheren "Life is Strange"-Spielen erscheint der dritte Teil direkt als komplettes Spiel und nicht in einzelnen Episoden.

Der Release der Switch-Version von Life is Strange: True Colors findet am 7. Dezember vorerst nur digital statt. Eine Version für den Einzelhandel soll ab dem 25. Februar 2022 erhältlich sein.

Final Fantasy 14: Endwalker | 7. Dezember

PC / PS4 / PS5

Mit Final Fantasy 14: Endwalker steht im Dezember die bereits vierte Erweiterung für Square Enix' erfolgreiches Online-Rollenspiel vor der Tür. Mit dieser wollen die Entwickler die Erzählung um Hydaelyn und Zodiark und damit den Storybogen seit A Realm Reborn abschließen. In Endwalker bekommen es die Krieger des Lichts mit einer besorgniserregenden Katastrophe zu tun.

Um ebenejene Katastrophe zu verhindern reist ihr auf die Insel Tharvnair, nach Garlemald und sogar auf den Mond. Dort angekommen, nehmt ihr neue Aufträge an, um die neue Maximalstufe von 90 zu erreichen. Hinzu kommen mit dem Weiser und Schnitter zwei neue Jobs, die männlichen Viera als neues spielbares Volk und mit den Anima eine neue Bedrohung. Natürlich gibt es auch wieder einen neuen Raid, neue Dungeons, neue PvP-Inhalte und sogar ein neues Wohngebiet.

Eigentlich hätte Final Fantasy 14: Endwalker bereits im November erscheinen sollen. In letzter Sekunde hat Square Enix den Release allerdings auf den jetzigen Dezember-Termin verschoben, bei dem hoffentlich nichts mehr schief geht.

Halo Infinite | 8. Dezember

PC / Xbox One / Xbox Series X

Halo Infinite? Ist das nicht schon veröffentlicht? Die Antwort ist: Jein. Zwar ist Microsofts Vorzeige-Shooter seit dem 16. November schon spielbar, allerdings nur der Multiplayer-Modus. Fans der Kampagne kommen erst in den nächsten Tagen auf ihre Kosten.

In der Story-Kampagne von Halo Infinite übernehmt ihr erneut die Rolle des Master Chief und landet auf einem neuen Halo-Ring. Kaum dort angekommen, gibt es natürlich wieder Ärger mit zahllosen Feinden, die so gar keine Lust auf den Besuch des Master Chief haben. Für den Story-Ausflug versprechen die Entwickler in der halb-offenen Welt mehr spielerische Freiheiten, bei denen unter anderem der frische Grapling Hook ein wichtiges Werkzeug werden könnte.

Trotz einer langen Verschiebung erscheint die Kampagne von Halo Infinite nicht vollständig. Zum Release könnt ihr nämlich nur im Singleplayer loslegen und nicht wie üblich auch in einer Koop-Variante. Der Modus soll jedoch im kommenden Jahr nachgeliefert werden.

Monopoly Madness | 9. Dezember

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch / Stadia

Monopoly dürfte wohl ohne Zweifel eines der bekanntesten Brettspiele aller Zeiten sein und schon so manche Freundschaft gekostet haben. Ob Monopoly Madness dasselbe Niveau erreicht, bleibt noch abzuwarten, aber Ubisoft wagt sich hier an eine moderne Neuinterpretation des Klassikers.

Mr. Monopoly gönnt sich nach vielen Jahren einen verdienten Urlaub und Chaos in Monopoly City bricht aus. Bis zu sechs Spieler treten nun gegeneinander an, um in Echtzeit die Grenzen des Spielbretts zu brechen. Das Ziel? Geld und Ressourcen verdienen, um Immobilien zu kaufen und zu verbessern. Dank Power-Ups wie Bulldozer oder Presslufthammer könnt ihr euch zudem Vorteile verschaffen, um die Kontrahenten im Kampf um den größten Reichtum abzuhängen.

Wie für aktuelle Ubisoft-Spiele üblich findet auch bei Monopoly Madness der Release auf so gut wie jeder Plattform statt. Das Party-Spiel erscheint für den PC, alle aktuellen Konsolen und Google Stadia.

Syberia: The World Before | 10. Dezember

PC

Die Adventure-Reihe Syberia bekommt einen Nachfolger. In Syberia: The World Before schlüpft ihr in die Rollen von gleich zwei verschiedenen Protagonistinnen, die sogar in ganz unterschiedlichen Zeiten leben.

Auf der einen Seite steht die 17-jährige Dana Rose, die eine Karriere als Pianistin im Jahre 1937 anstrebt. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und dem Aufkommen des Faschismus ändern sich jedoch ihre Pläne drastisch. Kate Walker erlebt hingegen ganz andere Dinge: Im Jahr 2004 ist sie in einem Salzbergwerk eingesperrt und beginnt dort mit der Suche nach ihrer Identität. Sowohl mit Rose als auch mit Kate erlebt ihr eigene Geschichten und Rätsel, wobei sich nach und nach möglicherweise einige Parallelen ergeben.

Der Release des vierten Syberia-Spiels findet zu Beginn nur auf dem PC statt. Ob später auch eine Konsolenumsetzung folgt, ist noch nicht bekannt.

Von wegen im Dezember ist nichts los: Zumindest für die ersten Tage gilt das nicht. Mit Halo Infinite und Final Fantasy 14: Endwalker gibt es noch einmal zwei Kracher zum Jahresende, die sich definitiv sehen lassen können.