Stardew Valley: Neues Update ist ein Segen für alle Hardcore-Fans

Das Ende von Stardew Valley ist noch lange nicht erreicht – das garantiert ein neues Update. Bild: ConcernedApe.

Nachdem der Alleinentwickler von Stardew Valley weiteren großen Inhaltupdates abgesagt hat, macht ein neues Update dennoch Hoffnung für die Zukunft des beliebten Farming-Games. Besonders Hardcore-Fans können von den neuen Implementierungen profitieren.

Stardew Valley wird Mod-freundlicher

Eric Barone hatte zuletzt in einem Livestream über die Zukunft von Stardew Valley gesprochen und Fans damit nicht allzu große Hoffnung auf neue Inhaltserweiterungen gegeben. Mit dem letzten Update vom 30. November werden dennoch die Weichen für eine rosige Zukunft des Farming-Sims gestellt.

Denn dieses hat besonders für Freunde von Modding einige Neuerungen zu bieten. Das neu implementierte Modding-System sorgt dafür, dass mehr als 4GB Arbeitsspeicher für Mods aufgewendet werden können. (Quelle: Steam)

Und das ist noch nicht die letzte Besserung im Bezug auf Modding in Stardew Valley. Die Patchnotes verraten ein künftiges Update 1.5.6, welches noch mehr Mod-Unterstützung mit sich bringt. Dafür arbeitet Barone sogar mit PathosChild zusammen. Letzterer ist der Ersteller des beliebten Modding-Tools SMAPI. Mit 1.5.6 soll dann auch ein wirklich lange gewünschtes Modding-Feature Einzug halten, konkrete Details verrät Barone jedoch nicht.

Neue Quality-of-Life-Verbesserungen

Was erwartet Fans von Stardew Valley noch? Auch, wenn das aktuelle Update 1.5.5 kein großes ist, schiebt es dennoch einige Verbesserungen hinterher.

Es ist Spielern nun möglich, Gegenstände zurückzukaufen, wenn sie sie versehentlich verkauft haben. Vorausgesetzt sie tun dies sofort. Und auch das Verschieben von Haustieren ist ab sofort möglich. In der Vergangenheit haben diese sehr oft störend in der Landschaft gesessen, wenn Spieler genau an dieser Stelle bauen wollten.

Solche Quality-of-Life-Änderungen sollen ebenfalls mit dem kommenden Update 1.5.6 eingefügt werden, allerdings in einem noch kleineren Umfang als im aktuellen. Wann 1.5.6 kommen wird, ist auch noch unklar.

Auch wenn Eric Barone selbst nicht mehr viel Hand an Stardew Valley legen wird, um sich an sein neues Spiele-Projekt Haunted Chocolatier setzen zu können, garantiert die verbesserte Mod-Unterstützung immerhin die Möglichkeit zur Inhaltserweiterung durch die Community.

